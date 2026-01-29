Хитой биринчи робот-космонавтни яратади
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг ENGINEAI Robotics Technology компанияси Interstellor аэрокосмик компанияси билан стратегик ҳамкорликни эълон қилди. Томонлар одамсимон PM01 платформаси базасида робот-космонавт яратиш дастурини ишга туширмоқда, деб хабар беради Kazinform агентлиги Gasgooга таяниб.
Лойиҳа Хитойда антропоморф роботларни космик тадқиқотларда қўллашнинг биринчи намунаси бўлиб, сунъий интеллект технологиялари ва аэрокосмик муҳандисликнинг яқинлашувини акс эттиради.
PM01 роботи ENGINEAIнинг флагман ишланмаси бўлиб, бир нечта датчиклардан олинган маълумотларни бирлаштиришга асосланган юқори аниқликдаги муҳитни қабул қилиш тизими билан жиҳозланган. Робот ҳаракатларни реал вақтда минимал кечикиш билан бошқариш ва компаниянинг ўз алгоритмлари асосида мустақил қарорлар қабул қилиш қобилиятига эга. У вазиятни таҳлил қилиш ва динамик шароитларда вазифаларни узлуксиз бажаришга мўлжалланган.
Хитой компанияси таъкидлаганидек, космик шароитлар роботларга ишончлилик, мослашувчанлик ва автономлик бўйича жуда юқори талабларни қўяди — ердагига нисбатан анча қаттиқроқ. Робот вакуумда, микрогравитация шароитида, экстремал ҳарорат ўзгаришлари ва кучли радиация нурланиши остида ишлаши керак бўлади.
Ҳамкорлик доирасида ENGINEAI ҳаракатларни бошқариш тизимлари, мураккаб муҳитга мослашиш ва СИ алгоритмлари учун жавобгар, Interstellor эса космик муҳандислик ва миссияларни тайёрлаш соҳасидаги экспертизани таъминлайди. Компаниялар бир қатор қўшма симуляциялар ва хавфларни баҳолаш ишларини амалга оширдилар.
Кутилмоқдаки, космосда роботлар ташқи кўриклар, техник хизмат кўрсатиш ва хавфли зоналарда ишларни бажариш орқали астронавтлар учун юк ва хавфларни камайтиради. Шу билан бирга, экстремал шароитлар интеллектуал тизимларнинг ишончлилиги ва барқарорлигини синовдан ўтказиш майдонига айланади. Олинган натижалар ердаги саноат ечимларини такомиллаштириш учун қўлланилиши режалаштирилган.
Келгуси босқичда қўшма жамоалар PM01ни космик муҳитга мослаштириш, орбитал вазифалар учун алгоритмларни созлаш ва тизимнинг умумий ишончлилигини оширишга эътибор қаратадилар. Якуний мақсад — ердаги синовлардан реал космик экспериментларга ўтиш. Ҳамкорлик Хитойнинг робототехника ва космик саноатини интеграция қилишга амалий қадам сифатида кўриб чиқилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Airbus самолётларини Хитойда ишлаб чиқарилган роботлар йиғади.