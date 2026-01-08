Хитой онлайн савдо ва жонли эфирдаги тижоратни тартибга солади
ASTANА. Казинформ — Хитой ҳукумати чоршанба куни мамлакатдаги жонли эфирдаги электрон тижорат ва онлайн савдо платформаларини янада тартибга солиш учун иккита алоҳида ҳужжатни эълон қилди, деб хабар берди Xinhua.
Хитойнинг Бозорни тартибга солиш бўйича давлат бошқармаси ва Давлат интернет ахборотини тартибга солиш идораси томонидан биргаликда чиқарилган биринчи ҳужжатда онлайн трансляциялар ва маркетологлар учун мажбуриятлар ва хулқ-атвор чекловлари баён этилган.
Янги қоидаларга кўра, стриминг платформаларидаги жонли эфир заллари ва маркетологларга ёлғон рекламалар қилиш, сохта тижорат билан шуғулланиш ва ноқонуний маҳсулот ва хизматларни сотиш тақиқланади.
Иккинчи тартибга солиш ҳужжати онлайн савдо платформаларига қаратилган. Унда онлайн савдони тартибли тарзда олиб бориш ва барча томонларнинг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш мажбурияти баён этилган.
Янги қоидаларга кўра, платформалар ўз қоидаларидан савдогарларга асоссиз чекловлар қўйиш ёки асоссиз тўловларни талаб қилиш учун фойдалана олмайди. Улар шунингдек, истеъмолчилар ҳуқуқларини чекламаслиги, маълумотларга асосланган нархлар фарқларини қўлламаслиги ва аъзолик шартларини бир томонлама ўзгартирмаслиги керак.
Ҳужжатларнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш учун икки агентлик ахборот алмашинуви ва қўшма маслаҳатлашувлар орқали ҳамкорликни кучайтиради. Онлайн платформалар ўз-ўзини баҳолашни ўтказишга ва мувофиқлик ҳисоботларини мунтазам равишда нашр этишга ундалади.
