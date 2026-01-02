Хитой автомобилларнинг ёқилғи сарфини чеклайди
ASTANА. Кazinform – Хитойда 2026 йил 1 январдан бошлаб енгил автомобиллар ва енгил тижорат транспорт воситаларининг ёқилғи сарфини чекловчи янгиланган миллий стандартлар кучга кирди, деб хабар беради Xinhuanet.
Янги қоидалар 2026 йилдан 2030 йилгача автомобилларнинг энергия самарадорлиги талабларини сезиларли даражада кучайтиради.
Анъанавий ва гибрид енгил автомобиллар учун ёқилғи сарфи стандартлари аввалги қоидаларга нисбатан тахминан 18 фоизга камайтирилди. Энг кенг тарқалган сегментга тегишли ва тахминан 1,5 тонна оғирликдаги автоматик узатмалар қутисига эга автомобиллар учун янги чегара 100 километрга 7,74 литрни ташкил этади.
Енгил тижорат транспорт воситалари учун умумий ёқилғи сарфи чегараси 10 фоизга камайтирилди. Тахминан 2 тонна оғирликдаги бензинли юк машиналари учун янги чегара 100 километрга 9,13 литр миқдорида белгиланган.
Экспертларларнинг фикрига кўра, ушбу чора-тадбирларнинг амалга оширилиши Хитой автомобиль саноатини технологик модернизация қилишга кучли туртки беради. Янги талаблар нафақат кам углеродли иқтисодиётга ўтишни таъминлайди, балки ёқилғи ва электр энергияси харажатларини сезиларли даражада камайтириш орқали автомобиллардан фойдаланишни охирги фойдаланувчилар учун янада фойдали қилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитойнинг Geely ва GAC автомобиллари Россия бозоридан чиқиб кетиши мумкинлиги ҳақида ёзган эдик.