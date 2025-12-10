Хитойнинг Geely ва GAC автомобиллари Россия бозоридан чиқиб кетиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг Geely ва GAC брендлари 2026 йилнинг биринчи ярмида Россияда ишлаб чиқаришни бошламаса, мамлакат бозоридан чиқиб кетиши мумкин. Бу ҳақда «Рольф» компанияси бош директори Светлана Виноградова журналистларга маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
Автодилернинг сўзларига кўра, келгуси йили Россия бозорида икки ёки учта янги Хитой автомобиль бренди пайдо бўлиши мумкин. Шу билан бирга, шунга ўхшаш миқдордаги брендларнинг кетиши ҳам мумкин.
"Асосий муаммо — Geely ва GACнинг маҳаллийлаштирилиши. Улар бозорда катта улушга эга, бу брендлар россияликлар орасида талабга эга. Агар улар 2026 йилнинг биринчи ярмида автомобилларни йиғишни бошламасалар, биз бу брендларнинг Россия бозоридан чиқиб кетиш эҳтимолини истисно қилмаймиз", — дейилади автодилер тақдимотида.
Виноградова ўз тақдимотида таъкидлаганидек, келгуси йили Россияда янги енгил автомобилларнинг параллел импорт улуши 4% гача камайиши мумкин. Асосий сабаб — Хитойнинг экспорт чекловлари, бу эса бундай етказиб беришларнинг 80-85 фоизини қамраб олади.
Ўз навбатида, GАC автомобиль бренди матбуот хизмати Хитой компанияси Россия бозоридан чиқиб кетишни режалаштирмаётганини ва ўз мавқеини кенгайтириш устида ишлашда давом этаётганини хабар қилди.
"Россия бозори глобал ривожланиш нуқтаи назаридан GАC бренди учун стратегик аҳамиятга эга. Узоқ муддатли стратегия ўзгаришсиз қолмоқда", — дейилади компания баёнотида.
Хитой автомобил бренди вакиллари GАC нормал ишлаётганини ва барча жорий мажбуриятларни бажараётганини тасдиқладилар. Компания ўз мавқеини мустаҳкамлаш, дилерлик тармоғи ва хизмат кўрсатиш инфратузилмасини ривожлантириш бўйича режалаштирилган ишларни амалга оширмоқда.
