Қозоғистондаги автомобиль бозори: нархлар ва прогнозлар
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонликлар бу йил 205 000 дан ортиқ автомобиль сотиб олишди, декабрь ойидаги савдо ҳажми яна 5000 тага ошиши прогноз қилинмоқда. Бироқ, бу рақамлар хавотирли белгиларни яширади: автомобиль кредитлари бўйича қарзлар ўсиб бормоқда, автомобиль нархлари пасаймоқда ва хитойлик ишлаб чиқарувчилар рақобатчиларни сиқиб чиқариб, ўз позицияларини тезда мустаҳкамламоқда. Кazinform мухбирининг ушбу таҳлилида батафсилроқ ўқинг.
Ичкаридан сигнал
Қозоғистондаги автомобиль сотув марказларида янги автомобиль фараларининг порлаши Янги йил чироқларига ўхшайди ва сотувчилар харидорларни "минус миллион" каби ёрқин акциялар ва бошқа сахий чегирмалар билан жалб қилмоқдалар. Ноябрь ва декабрь ойлари учун маълумотлар ҳали мавжуд эмас; бу рақамлар охир-оқибат бозор ўзининг энг юқори чўққисини забт этганми ёки йўқлигини кўрсатади. Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, сотилган 210 000 та автомобилнинг якуний кўрсаткичи жуда реалдир.
Бироқ, чўққидан кейин тезда пасайиш кузатилиши мумкин. Автоэксперт Эдуард Эдоковнинг таъкидлашича, сўнгги икки йил ичида кузатилган тез ўсиш аста-секин секинлашмоқда.
— Бозор фаол, аммо у энди аввалгидек қизғин эмас. Одамлар кредитни тўлай оладими ёки йўқми, деб ўйлай бошладилар, — деб таъкидлади Эдоков.
Бу тенденция, айниқса, 10-12 миллион тенге нархидаги автомобилларнинг оммавий бозор сегментида сезиларли. Ушбу тоифа кредит шартларининг ўзгаришига энг сезгир.
Молиявий омиллар бозорда асосий чекловга айланиб бормоқда. Миллий банкнинг базавий ставкаси 18% гача кўтарилди, бу эса автомобиль кредитлари нархига бевосита таъсир қилади. Банклар ўз баллларини кучайтирмоқда, қарз олувчиларга қаттиқроқ талаблар қўймоқда ва бу дарҳол харидорларнинг кредит олиш қобилиятига таъсир қилмоқда.
Эксперт очиқ манбалар аллақачон автомобиль кредитлари бўйича кечикишлар кўпайиб бораётгани ҳақида хабар бераётганини таъкидлайди. Ойлик тўловларнинг юқорилиги, қимматроқ кредитлар ва камроқ тасдиқлашлар бозорни кенг жамоатчилик учун камроқ очиқ қилмоқда. Натижада, талаб "пасаймаяпти", балки "совиб бормоқда".
Шу билан бирга, янги воқелик пайдо бўлмоқда. Юқори фоиз ставкалари ва кредитлашнинг қаттиқлашиши хавфларни юзага келтириши мумкин — ишлаб чиқарувчилар ва дилерлар томонидан нархларни ўзгартиришнинг ортишидан тортиб, эҳтимолий тўловларни амалга оширишгача.
"Автокредит олиш" қарорини қабул қилишнинг аввалги осонлиги йўқолиб бормоқда. Молиявий шароитлар талабнинг асосий регуляторига айланмоқда ва айнан шу ерда нарх ва талабнинг янги мувозанати шаклланмоқда.
Сотувлар қозоғистонликлар орасида фаровонликнинг ўсишини кўрсатадими?
Автоэксперт Эдуард Эдоков таъкидлаганидек, умуман йўқ. Рекорд савдо бойликнинг кўрсаткичи эмас, балки автомобиль бозорининг ўзида, хусусан, таклифнинг кенгайишидаги ўзгаришларнинг натижасидир. Ўнлаб Хитой брендлари Қозоғистонга агрессив равишда кириб келди. Уларнинг стратегияси оддий: кўпроқ моделлар, паст нархлар, мослашувчан молиявий воситалар. Бу эса иш берди.
— Агар талаб барқарор бўлса ва таклиф ошса, нархлар пасаяди. Хитой аждаҳоси шунчаки Қозоғистон бозорига учиб киради. 4% ва 0,1% лик субсидияланган кредитлар ва тўлов режалари молиявий боғлиқликка осонроқ киришни таъминлайди. Ойига 100 000-200 000 тенге миқдорида тўлов барқарор даромад билан муаммо эмас. Лекин бу тўлов кўп йиллар давомида тақсимланади ва автомобиль нархи охир-оқибат сезиларли даражада ошади, — дейди автоэксперт.
Эдуард Эдоков қозоғистонликлар орасида бойликнинг ўсиши ҳақида "ёлғон сигнал" яратадиган механизмни тушунтиради: Хитой автомобилларининг нархлари рақобатчиларникидан пастроқ, кредит шартлари минимал даражада соддалаштирилган, ҳатто молиявий таъминоти чекланган харидорлар ҳам тасдиқланади ва расмий статистика фақат қарз юкини таҳлил қилмасдан харидни қайд этади.
Натижада, харидорлар автосалондан чиққандан кейин қийматининг 30% гача йўқотадиган автомобилни молиялаштирадилар ва йиллар давомида у юз минглаб, баъзан миллионлаб тенге ортиқча тўланган активга айланади.
Қозоғистонликлар оммавий равишда янги автомобилларга ўтмоқдалар, аммо кўп ҳолларда бу даромадларнинг ошиши билан эмас, балки кредит тизими ва маркетинг билан боғлиқ.
2025 йилнинг дастлабки етти ойида Қозоғистонга 134 000 та енгил автомобиль импорт қилинган, улардан 95 000 таси Хитойдан. Яқин вақтгача бозорда катта улушга эга бўлган Россия ҳозирда атиги 5000 та автомобиль етказиб беради ва амалда муҳим ўйинчи бўлишдан тўхтади. Сабаби оддий: санкциялар босими, сиёсий хавфлар ва Россия бозорининг жозибадорлигининг пасайиши Хитой автомобилларини табиий ва фойдалироқ танловга айлантирди. Ҳатто анъанавий Россия экспорт маҳсулоти бўлган Lada ҳам энди рақобатбардош эмас.
Расмий дилерлар ўз стратегияларини ўзгартирмоқдалар: 2024–2025 йиллардаги моделлар учун тўлов режалари, акциялар, субсидия дастурлари ва чегирмалар жорий этилмоқда. Расмий равишда, бу мавсумий амалиёт: йил охирига келиб, компаниялар янги йилга ортиқча инвентаризация билан кирмаслик учун ўз омборларини тозалайдилар. Бироқ, бу йил бир нечта омиллар босимни кучайтирмоқда: Хитойнинг катта импортидан келиб чиқадиган рақобат, харидорлар учун молиявий шароитларнинг қаттиқлашиши (юқори базавий ставка ва қатъий скоринг) ва 2025 йил бошидаги логистика ва солиқ шароитларининг ўзгариши.
Дилерлар асосан режалаштирилган ҳажмларни сотишдан кўра, бозор улушини ҳимоя қила бошладилар.
Автомобиль қадрсизланаётган актив сифатида
Яқинда юз берган бир воқеани олайлик: битта автомобиль ишлаб чиқарувчиси нархларни кескин пасайтиришини эълон қилди, бу эса қозоғистонликлар орасида акция эълон қилинишидан олдин сотиб олинган автомобиллар учун қайта ҳисоб-китоб қилиш мумкинми деган савол туғдирди. Автоэксперт Эдоковнинг таъкидлашича, нархларнинг кескин ўзгариши Хитой брендлари учун одатий ҳолатларга олиб келади: янги автомобиль нархи дастлабки бир неча ой ичида 20-30% га пасайиши мумкин. Бироқ, қонуний жиҳатдан харидор кейинги чегирмалар бўлган тақдирда қайта ҳисоб-китоб қилишни талаб қилиш имкониятига эга эмас. Битим сотиб олиш вақтида муҳрланади; қолган ҳамма нарса ишлаб чиқарувчи ва дилернинг тижорат сиёсати масаласидир.
Хитой бозорида ҳам шунга ўхшаш можаролар юз берди, у ерда Zeekr эгалари нархларнинг пасайишига қарши оммавий норозилик намойишлари ўтказдилар. Қозоғистонда бу ҳали ҳам яширин, аммо "қийматнинг бир зумда йўқолиши" ҳақидаги шикоятлар аллақачон одатий ҳолга айланиб бормоқда.
Хитойнинг автомобиль бозоридаги юксалиши тасодиф ёки вақтинчалик тасодиф эмас. Бу учта таркибий омил натижасидир. Биринчидан, технологик база. Хитой заводлари дунёдаги энг роботлаштирилган заводлар қаторига киради. Буни таққосланг: Хитойда тахминан 300 000 та саноат роботи, Германияда эса 5000 та. Ишлаб чиқариш харажатлари пастроқ ва сифати барқарорроқ.
Иккинчидан, Хитой холдинглари Европадан дизайнерлар ва муҳандисларни ёллашмоқда ва брендларни (масалан, Geely ва Volvo каби) сотиб олишмоқда. Натижада Европа дизайни арзонроқ нархда пайдо бўлди.
Учинчидан, Хитой электр транспорт воситалари ишлаб чиқаришда етакчилик қилмоқда. BYD, Xiaomi, Zeekr глобал ўйинчиларга айланмоқда. Хитой ўйин қоидаларини айнан EV сегментида белгилайди ва бу бутун бозорга таъсир қилади.
Лекин нима учун Европа ва Япония ишлаб чиқарувчилари ҳали ҳам сув остида? Кучли брендлар, обрў ва олдиндан айтиб бўладиган ишончлилик европаликлар ва японлар томонида қолмоқда. Toyota энг барқарор моделни намойиш этади: компания автомобиль чиқарилгандан кейин 25 йил давомида эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни кафолатлайди, бу узоқ муддатли фойдаланиш учун муҳимдир.
Хитойнинг бу ерда заиф томони бор - моделлар тез ўзгаради ва ўнлаб йиллар давомида эҳтиёт қисмлар учун ҳеч қандай мажбурият йўқ. Бу эгалари учун узоқ муддатли хавф туғдиради, бу эса ҳозирда агрессив чегирмалар ва киришнинг паст тўсиқлари билан ниқобланади.
Автомобиль бозори тектоник ўзгаришни бошдан кечирмоқда; ишлаб чиқарувчилар энди эгаларидан кўпроқ умр кўрадиган автомобиллар яратишга интилмаяптилар; аксинча, мантиқ тубдан ўзгарди.
— Автомобиллар энди тобора кўпроқ “бир марталик” бўлаяпти. Ишлаб чиқарувчилар модел нархини пасайтириш мақсадида дарҳол деталь ёки компонентга хизмат муддатини чеклашлари мумкин. Айтайлик, 100 000 километр - ва барчаси ахлатга кетади, — деб тушунтирди Эдоков.
Бу маҳаллий тенденция эмас, балки глобал стратегия. Хитой эса бу ерда нафақат асосий ўйинчи, балки янги фалсафанинг асосий ўйинчиси: кенг модель диапазони, тезкор янгиланишлар ва эски моделларнинг тез йўқ бўлиб кетиши.
— Йил бошида фақат Хитойда 140 га яқин электр моделлар бор эди. Баъзилари омон қолади, баъзилари йўқ - бу оддий цикл. Аммо Toyotaдан фарқли ўлароқ, хитойликлар ўлик моделни қайта тикламайди, — деб таъкидлади эксперт.
Хитой Европани стратегик боши берк кўчага қандай туширди
Нима учун Европа автомобиль саноати етиб олишни ўйнаяпти? Бу гигантлар ўнлаб йиллар давомида Хитой бозорига киришга интилишган. Уларга киришга рухсат берилган эди, лекин ўз шартлари билан: заводлар қуриш, технологияларни олиб келиш, қўшма корхоналар яратиш. Энди айнан шу заводлар босим воситасига айланди.
— Агар Европа энди ўз бозорида Хитойга тўхташ жойини қўлласа, Хитойда BMW, Mercedes ва Audi савдоси пасаяди. Бу эса уларнинг фойдасининг 30-40 фоизини ташкил қилади, — деб таъкидлайди автоэксперт.
Бу геоиқтисодий шантаж бенуқсон ишлайди. Европа АҚШ каби ўзини ёпа олмайди: унинг хитойлик харидорларга қарамлиги жуда юқори. Ва улар, шу билан бирга, аллақачон ўз танловларини қилишган. Германия автомобиль ишлаб чиқарувчисининг Хитойдаги улуши ҳар йили ўнлаб фоизга камайиб бормоқда.
— Ўтган йили Хитойнинг BYD компанияси Японияда электр автомобиллари савдоси бўйича Toyotaдан ўзиб кетди. Toyotaнинг ички бозорида! Бу атиги беш йил олдин тасаввур қилиб бўлмас эди, — деб хитоб қилади эксперт.
Рақобат европаликларни босқичма-босқич сиқиб чиқармоқда. Volkswagen Европадаги алоҳида заводларни ёпишга ва тўхтатишга мажбур бўлмоқда - бу ўзининг катта бренди учун жуда хавотирли белги.
— Европа автомобиль саноати инқирозда. Улар шунчаки рақобатга дош беролмаяптилар. Хитой дунёни юқори сифатли, арзон автомобиллар билан тўлдиришга тайёр, — дейди Эдуард Эдоков.
Ривожланган давлатлар ўзларини турли йўллар билан ҳимоя қилишга ҳаракат қилмоқдалар. АҚШ Хитой автомобилларига 100% тарифлар ва амалда тақиқ қўймоқда, Европа эса ярим-ёрти чоралар, импорт тўсиқларини қўлламоқда ва автомобиль гигантларини Европа Иттифоқи ичида ишлаб чиқаришга "кўндиришга" уринмоқда. Қозоғистон каби ривожланаётган бозорлар арзонроқ ва технологик жиҳатдан ривожланган нарсаларни сотиб олмоқда.
Европа расмийлари саноатни қандай қутқариш ҳақида баҳслашаётган бир пайтда, Хитой чоралар кўрмоқда: автомобилларни экспорт қилмоқда, чет элда заводлар қурмоқда ва батареялар ва хомашё таъминот занжирларини назорат қилмоқда. Бозорни қайта тақсимлаш харитаси тобора аниқроқ бўлиб бормоқда: дунё Хитой автомобилларига улар "арзон" бўлгани учун эмас, балки иқтисодий ва технологик жиҳатдан оқилона бўлгани учун ўтмоқда.
Бугунги автомобилсозлик саноати муҳандислик романтикаси эмас, балки совуқ иқтисодиёт ҳақида. Хитой тез, арзон, технологияларга мос ва харидорларни ҳар 3-5 йилда бир марта қайтиб келишга мўлжалланган умр кўриш муддати билан ишлаб чиқаради.
Қозоғистонда автомобиллар арзонлашиши мумкинми?
Кўргазма залларида нархларнинг сезиларли даражада ўзгариши фонида асосий савол қолмоқда: йирик глобал брендлар Қозоғистонда автомобил нархларини пасайтириш учун ресурсларга эгами?
— Тўлиқ циклли заводни қуриш бир неча йил давом этади ва 500 миллион доллардан 1 миллиард долларгача инвестицияларни талаб қилади. Бу пул нафақат инвестиция қилиниши, балки оқилона вақт ичида - 5-10 йил ичида қопланиши керак, — деб тушунтиради Эдуард Эдоков.
Ҳисоб-китобларга кўра, заводнинг иқтисодиёти йилига 200 000-300 000 та автомобиль ишлаб чиқариш ҳажми билан самарали бўлади. Қозоғистонда бундай ҳажмларга эришиб бўлмайди: янги автомобиль бозори йилига 200 000 та сотувдан деярли ошади ва битта заводда маҳаллий йиғиш атиги 50 000-70 000 та ишлаб чиқаради. Бундай шароитда ишлаб чиқариш бирлигининг таннархи табиийки юқорироқ бўлади.
— Асосий тамойил бор - миқёс иқтисодиёти. Hyundai Кореяда йилига миллион автомобиль ишлаб чиқаради, Қозоғистонда эса 50 000 та. Бундай шароитда бирлик таннархини таққослаб бўлмайди, — деб тушунтирди эксперт.
Шунинг учун маҳаллий автомобиль саноати ўн йилдан ортиқ вақт давомида фақат субсидиялар, имтиёзли кредитлар, қайта ишлаш тўловлари ва бошқа давлат ёрдами билан мавжуд бўлиб келган.
— Бу — классик субсидия модели. Давлат заводларни субсидияларга қарам қилиб қўйган экан, улар омон қолади. Кранни ёпинг, қисқа вақт ичида ҳамма нарса йўқ бўлиб кетади, — деб таъкидлади эксперт.
Эксперт шунингдек, халқаро тажрибага ишора қилади. Янги автомобиль бозори йилига миллион донадан ошган Австралияда ҳукумат беш йил ичида Toyota, Ford ва GM томонидан маҳаллий ишлаб чиқаришга тахминан 30 миллиард доллар сармоя киритди. Аммо субсидиялар тугагач, заводлар ёпилди.
— Агар бундай гигантлар ҳам йилига 150 000 та автомобиль ишлаб чиқариш ҳажми билан бунга эриша олмасалар, бу модель Қозоғистонда қанчалик яроқсиз эканлигини тасаввур қилинг, — деб таъкидлайди Эдоков.
Экспертнинг сўзларига кўра, глобал брендлар учун нархларни пасайтиришнинг ҳақиқий салоҳияти чекланган. Европа ва Америка ишлаб чиқарувчиларининг ишлаб чиқариш харажатлари юқори ва логистика қимматроқ. Унинг сўзларига кўра, баъзи брендлар ҳатто бозорни бутунлай тарк этиши мумкин.
Хитой брендлари бундан мустасно бўлиб қолмоқда - уларнинг улуши 2025 йилга келиб 50% га етиши прогноз қилинмоқда. Улар минимал маржа билан ишлашга ёки ҳатто зарарни қоплашга қодир.
— Хитойликлар стратегик фикрлайдилар. Улар бозорни эгаллаш учун икки йил давомида зарарни қоплашга тайёр. Логистика арзонроқ, ишлаб чиқариш каттароқ ва уларда чиндан ҳам ҳаракат қилиш учун ресурслар бор, — деб тушунтиради у.
Компонентларни маҳаллийлаштириш ҳам кичик таъсир кўрсатади. Эдоковнинг сўзларига кўра, янги Қозоғистон заводларида ўриндиқларни йиғиш ҳар бир автомобиль учун тахминан 300 доллар тежаш имконини беради. Аммо бу бутун модель қаторида нархларни пасайтириш учун сезиларли салоҳият яратмайди.
Эксперт янги автомобиллар нархи камида 10% га ошишда давом этишини башорат қилмоқда. Бироқ, бозор секинлашиши мумкин. Юқори фоиз ставкалари, солиқ юкининг ошиши ва умумий ноаниқлик талабни чеклаши мумкин.
Бироқ, ишлаб чиқарувчилар мақсадли акциялар, чегирма кампаниялари ва тўлов режаларини таклиф қилишда давом этадилар, уларнинг баъзилари самарали равишда дилерлар ва дистрибюторлар томонидан субсидияланади.
— Автомобиль бозори тобора кўпроқ йирик чакана сотувчилар билан бир хил моделдан фойдаланмоқда. Биринчидан, улар мижозларни кўргазма залига жалб қилиш учун битта маҳсулотни деярли нархда таклиф қилишади, кейин қолганини одатий қўшимча нархда сотишади, — деб хулоса қилди эксперт.