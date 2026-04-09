Хитой Қуролли кучларда сиёсий интизом ва ўқув машғулотларини кучайтиради
ASTANА. Кazinform – Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин Хитой Қуролли Кучларида сиёсий интизомни мустаҳкамлаш ва кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга чақирди, деб хабар беради Xinhuа.
Хитой Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси Бош котиби ва Марказий ҳарбий комиссия раиси Си Цзиньпин Пекиндаги Хитой Халқ озодлик армияси Миллий мудофаа университетида бўлиб ўтган Хитой халқ озодлик армиясининг юқори лавозимли кадрлари учун ўқув курсининг очилиш маросимида нутқ сўзлади.
Хитой раҳбари 2027 йилда нишонланадиган армия ташкил этилганининг 100 йиллигини янги сиёсий даражада кутиб олишга чақирди.
Унинг сўзларига кўра, партия ва армиянинг бирлиги идеаллар ва ишончга асосланган. Шу муносабат билан Си Цзиньпин партия ва армия сафларида хизмат қилиш марксизмга самимий ишонч ва партия ишига садоқатни талаб қилишини таъкидлади.
Си Цзиньпиннинг таъкидлашича, юқори лавозимли кадрлар ички партия интизомига қатъий риоя қилиш ва ҳақиқатни гапиришда ўрнак бўлиши керак.
“Ҳар қандай шахсий манфаат ва коррупцияга асосланган амалиётлар партиянинг табиати ва асосий мақсадларига зиддир”, — деди у.
Шунингдек, у юқори лавозимли раҳбарлар партия ва армиянинг энг яхши анъаналарини қайта тиклаши, расмий такаббурликдан халос бўлиши ва инқилобий жангчиларнинг асл моҳиятига қайтиши кераклигини таъкидлади.
Хитой раҳбари қонун олдида ҳамма тенг эканлигини ва қонунлар ва қоидаларга риоя қилиш ҳеч қандай истисноларга йўл қўймаслигини эслатди.
Си Цзиньпиннинг сўзларига кўра, янги тарихий вазиятда мисли кўрилмаган бирликка таяниб, халқ армияси қуролли кучларни мустаҳкамлаш ва ривожлантиришда янги босқичга ўтади.
