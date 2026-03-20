Хитой хорижий озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилари учун рўйхатдан ўтиш қоидаларини янгилади
ASTANА. Кazinform — Хитой Божхона бош бошқармаси Хитойга маҳсулот экспорт қилувчи хорижий озиқ-овқат ишлаб чиқарувчиларини рўйхатдан ўтказишнинг янги қоидалари жорий йилнинг 1 июнидан кучга киришини эълон қилди, деб хабар беради Xinhua.
Янгиланган қоидаларга кўра, Хитой Божхона бош бошқармаси рўйхатдан ўтишни талаб қиладиган импорт қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари рўйхатини, рўйхатдан ўтишни автоматик равишда янгилашга тобе бўлмаган маҳсулотлар рўйхатини ва рўйхатдан ўтказилиши керак бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини сақлайдиган хорижий корхоналар рўйхатини белгилайди.
Ушбу қарорлар хомашё манбалари, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш технологиялари, озиқ-овқат хавфсизлиги маълумотлари, мақсадли истеъмолчилар гуруҳлари ва истеъмол қилиш моделлари, шунингдек, халқаро тажриба асосида қабул қилинади.
Рўйхатдан ўтиш 5 йил давомида амал қилади ва агар қоидаларга риоя қилинса, автоматик равишда яна 5 йилга узайтирилиши мумкин.
