Хитой 2026 йилда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши 4,5-5% бўлишини прогноз қилмоқда
АSTANА.Кazinform — Хитой ҳукумати 2026 йил учун иқтисодий ўсиш мақсадини 4,5%-5% оралиғида белгилади. Ушбу қарор мамлакатнинг дефляция хавфлари ва таркибий секинлашувга қарши курашиш учун фискал ёрдамни кучайтиришга тайёрлигини акс эттиради, деб хабар беради Кazinformнинг Пекиндаги мухбири.
Пайшанба куни Бутунхитой халқ вакиллари кенгашининг йиллик сессиясининг очилишида тақдим этилган ҳисоботда расмийлар мақсаддан юқори ўсишга эришишга интилаётгани таъкидланди. Ҳужжатда истеъмол нархлари индекси 2% га ўсиши ва ишсизлик даражаси тахминан 5,5% да қолиши айтилган.
Дунёдаги иккинчи йирик иқтисодиётни рағбатлантириш мақсадида Хитой ҳукумати бюджет тақчиллигини ялпи ички маҳсулотнинг 4 фоизигача оширишни режалаштирмоқда. Бу 5,89 триллион юань (853,6 миллиард доллар) ни ташкил этади, бу ўтган йилга нисбатан 230 миллиард юань (33,3 миллиард доллар) га кўпдир.
Давлат бюджетининг умумий харажатлари биринчи марта 30 триллион юанга (4,35 триллион доллар) етади, бу ўтган йилга нисбатан 1,27 триллион юанга (184 миллиард доллар) кўп. Бу Хитойнинг янада фаол бюджет сиёсатига ўтганидан далолат беради.
2026 йил учун қарз олиш дастури 1,3 триллион юань (188,4 миллиард доллар) миқдорида махсус узоқ муддатли давлат облигацияларини чиқаришни ўз ичига олади. Ушбу маблағлар қуйидагиларга сарфланади:
- давлат устувор лойиҳаларини амалга ошириш,
- стратегик муҳим саноат тармоқларининг хавфсизлигини мустаҳкамлаш,
- саноат ускуналарини модернизация қилиш,
- давлат истеъмолини рағбатлантириш дастурларини (шу жумладан, эски ускуналар ва товарларни янгиларига алмаштириш дастурларини) молиялаштириш.
Молиявий секторни қўллаб-қувватлаш доирасида Хитой ҳукумати 300 миллиард юань (43,5 миллиард доллар) миқдорида махсус облигациялар чиқаришни ва йирик давлат банкларининг капиталини тўлдиришни режалаштирмоқда. Бундан ташқари, маҳаллий ҳокимият органлари учун мақсадли облигациялар квотаси 4,4 триллион юанни (637,7 миллиард доллар) ташкил этади. Бу инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда ҳудудларга молиявий ёрдам кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг етакчи нефть компаниялари энергетика бозоридаги турбулентлик туфайли эҳтиёт чораларини тавсия қилди.