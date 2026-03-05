Хитойнинг етакчи нефть компаниялари энергетика бозоридаги турбулентлик туфайли эҳтиёт чораларини тавсия қилди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг етакчи давлатга қарашли энергетика корпорациялари – PetroChina, Sinopec ва CNOOC нефть ва газ нархларининг мисли кўрилмаган даражада кўтарилишидан сўнг инвесторларга бозор таваккаллари ҳақида расман хабар берди, деб ёзади Кazinformнинг Пекиндаги мухбири маҳаллий ОАВга таяниб.
Уч компания Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашиши туфайли ғайритабиий савдо ўзгарувчанлиги кузатилаётганини таъкидлади. Бу омил уларнинг акциялар нархларининг 20% ёки ундан кўпроққа ошишига олиб келди.
PetroChina операцион кўрсаткичлари нормал даражада қолди ва саноат қоидаларида сезиларли ўзгаришлар бўлмади, деб хабар берилди. Компания раҳбарияти ҳозирги вазиятни қисқа муддатли нархлар прогнозларидаги юқори ноаниқлик билан боғлади ва глобал талаб ва таклиф ўртасидаги номутаносибликни қайд этди.
Sinopec ва CNOOC вакиллари халқаро энергетика бозоридаги беқарорликдан хавотир билдирди ва инвесторларни инвестиция қарорларини қабул қилишда таваккалларни диққат билан баҳолашга чақирди. Ушбу компаниялар бозор турбулентлиги шароитида эҳтиёт чораларини кучайтиришни тавсия қилди.
Эслатиб ўтамиз, нефть нархи 1 баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкин.