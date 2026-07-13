Хитой «Бави» тайфуни муносабати билан огоҳлантириш даражасини оширди
ASTANA. Kazinform — Хитой Сув хўжалиги вазирлиги «Бави» тайфунидан кейинги кучли ёмғирлар сабабли берилган огоҳлантириш даражасини сариқ даражага кўтарди, деб хабар беради Синьхуа.
Хитойнинг шарқий, марказий, шимолий ва шимоли-шарқий ҳудудларида, жумладан, Янцзи — Хуайхэ минтақаси ҳамда Хуанхэ дарёси ҳавзасида ёғингарчилик миқдори 40 миллиметрдан 90 миллиметргача, айрим жойларда эса 100 миллиметрдан 260 миллиметргача етди.
Хайхэ дарёси ҳавзасининг бир нечта ҳудудларида сув тошқини қайд этилган. Узоқ давом этган ёмғирлар Тайху кўли, Ляохэ дарёси ва Сунхуа дарёларида сув сатҳининг кўтарилишига олиб келиб, тошқин хавфини оширди.
Ҳокимият органлари аҳолини сел кўчиши хавфи юқори экани сабабли эҳтиёткорликка чақирди.
Фуқароларга кучли ёмғир пайтида пастлик ҳудудлар, ер ости йўлаклари ва тоғ водийларига бормаслик тавсия этилмоқда.
Хитойда сув тошқини ҳақида тўрт босқичли огоҳлантириш тизими мавжуд. Қизил ранг хавфнинг энг юқори даражасини англатади, ундан кейин хавф даражаси пасайиб бориш тартибида тўқ сариқ, сариқ ва кўк ранглар белгиланади.