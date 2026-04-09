Хитой Антарктидада бурғулаш бўйича жаҳон рекордини ўрнатди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг 42-Антарктида экспедицияси музда иссиқ сув билан бурғулаш орқали жаҳон рекордини ўрнатди ва 3413 метр чуқурликка етди, деб хабар беради China Daily.
Тадқиқот Антарктиданинг Малика Елизавета еридаги Цилинь музлик ости кўли яқинида, Хитойнинг «Тайшань» станциясидан 120 километр узоқликда ўтказилди. Аввалги халқаро рекорд 2540 метрни ташкил этган эди.
Олимлар томонидан биринчи марта қўлланилган иссиқ сув билан бурғулаш технологияси уларга муз қатламини стерил тарзда тешиб ўтиш ва сув ҳавзасига хавфсиз етиб бориш имконини берди. Бу усул қадимги иқлим ўзгаришларини ўрганиш ва экотизимни ифлослантирмасдан илгари номаълум бўлган ҳаёт шаклларини кашф этиш йўлини очади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу ютуқ Хитой Антарктида муз қатламининг тахминан 90 фоизида ва Арктикада юқори технологияли тадқиқотлар ўтказиши мумкинлигини кўрсатади.
Бу ютуқ Пекиннинг қутб тадқиқотлари соҳасида етакчи давлат сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди.
