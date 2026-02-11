Хитойнинг 6 ғилдиракли транспорт воситаси Антарктидада 10 000 кмдан ортиқ масофани босиб ўтди
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг ўзи ишлаб чиқарган «Сюэбао» ("Қор қоплони") деб номланган 6 ғилдиракли транспорт воситаси Антарктиданинг экстремал шароитларида синовларни муваффақиятли якунлади ва 10 000 кмдан ортиқ масофани ҳеч қандай муаммосиз босиб ўтди, деб хабар берди Хитойнинг 42-Антарктида экспедицияси жамоаси сешанба куни.
Ўтган йилнинг 5 декабридан шу йилнинг февралm ойи бошигача қизил рангли транспорт воситаси Хитойнинг «Чжуншань» станциясида ва Антарктиданинг ички қисмидаги бешта одатий ландшафтда синовдан ўтказилди. Хусусан, у денгиз музида, шағалда, юмшоқ ва қаттиқ қор қопламида, шунингдек, қаттиқ муз шароитида синовдан ўтказилди.
"Экспедиция жамоасининг маълумотларига кўра, транспорт воситасининг муваффақиятли синовдан ўтказилиши Антарктидада ходимларни ер усти транспортида тезкор ташиш, илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш ва фавқулодда қутқарув операциялари учун ускуналар етишмаслигини қоплашга ёрдам берди", — деб хабар берди Синьхуа.
Узоқ вақт давомида Хитой Антарктида экспедициялари учун асосан импорт қилинган тıртıллı транспорт воситаларига таяниб келган. Бироқ, бундай транспорт воситаларининг тезлиги паст, ёқилғи сарфи юқори ва эксплуатация ва техник хизмат кўрсатиш харажатлари юқори.
Синовларни бевосита бошқарган ва Grove Mountains экспедиция гуруҳи раҳбарининг ўринбосари Сунь Пэннинг сўзларига кўра, анъанавий зирҳли транспорт воситаларининг ўртача тезлиги соатига тахминан 15 кмни ташкил қилади. Синов натижалари шуни кўрсатдики, олти ғилдиракли «Сюэбао» транспорт воситаси юмшоқ қорда соатига 28 кмгача ва қаттиқ қорда 42 км/соат тезликка эриша олади. Бундан ташқари, у қаттиқ музда соатига 65 км доимий тезликни сақлаб туриши мумкин ва тўла ёқилғи бакида тахминан 700 км масофани босиб ўтиш мумкин.
Фавқулодда миссиялардан бирида «Сюэбао» транспорт воситаси 12 соат давомида узлуксиз ишлади, тахминан 3 метр кўринишга эга бўлган бўронда икки йўналишда ҳам 263 км масофани босиб ўтди ва муҳим ускуналарнинг тезкор етказиб берилишини таъминлади.
— Хитой Антарктида қитъасининг ички қисмида ҳаво қатновини имконсиз қиладиган оғир об-ҳаво шароитида экспедициялар давомида бундай тез ва самарали ер усти транспортини таъминлай олган биринчи ҳолатдир, — дейди Grove Mountains экспедиция гуруҳи раҳбари Яо Сюй.
2025 йил 1 ноябрда 42-Хитой Антарктика экспедицияси Шанхайдан йўлга чиқди. Экспедиция давомида янги ускуналар ва технологиялар қуруқликда жойлаштирилади ва синовдан ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, Хитой олимлари самолёт ва автомобилни бирлаштирди.