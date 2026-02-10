Хитой олимлари самолёт ва автомобилни бирлаштирди
АSTANА. Kazinform – Хитойнинг аэрокосмик соҳасидаги илмий муассасалари самолёт ва автомобилнинг хусусиятларини бирлаштирувчи инновацион электрли ҳаво транспорт воситасини яратишди, деб хабар беради Xinhua.
Хитой аэрокосмик илмий-техника корпорацияси (CASC) таркибидаги Тўққизинчи академия Чунцин шаҳрида тикка учиб-қўниш имкониятига эга электросамолётнинг (eVTOL) синов парвозларини муваффақиятли ўтказди.
Ишлаб чиқарувчиларнинг маълумотига кўра, янги аппарат самолёт ва автомобилнинг функционал имкониятларини бирлаштирувчи гибрид платформа ҳисобланади. Бундай конфигурация тизимга ер усти ва ҳаво режимлари ўртасида тўсиқсиз ўтиш имконини беради. Бу ечим транспорт вазифаларига ва шаҳар инфратузилмаси шароитларига мослашишга йўл очади.
eVTOL аппарати қанотлардан, кабинадан ва шассидан иборат. Ҳаво модули икки йўловчини 3000 метр баландликкача ташиш имконига эга ва соатига 150 километргача тезликка эришади.
Тўлиқ электрли интеллектуал шасси билан жиҳозланган ер усти модулининг юриш захираси 300 километрдан ошади.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг гибрид юк ташувчи дрон самолёти илк бор ҳавога кўтарилди.