Хитойнинг гибрид юк ташувчи дрон самолёти илк бор ҳавога кўтарилди
АSTANА. Kazinform — Хитойда YH-1000S номли ноёб гибрид юк дрони илк бор учди. Бу воқеа Чунцин шаҳрида (Жануби-Ғарбий Хитой) содир бўлди, деб хабар берди Синьхуа дрон ишлаб чиқарувчи компанияга таяниб.
Хитойнинг Ҳаво ва космос илмий-техника корпорациясининг 11-илмий-тадқиқот институти маълумотига кўра, дрон дебют учиш давомида YH-1000S юқори қувватли гибрид двигатель билан жиҳозланган.
Бу двигатель янги энергия манбаларидан фойдаланиб, транспорт воситаси ишлаб чиқарувчиси билан ҳамкорликда яратилган.
Янги модел аввалги YH-1000 самолёти билан солиштирганда қисқа қўниш-қабул қилиш масофасига, оширилган юк кўтариш қобилиятига ва учиш масофасининг ошишига эга. YH-1000 илк учишини ўтган йилнинг май ойида амалга оширган эди.
Бу йирик юк ташувчи дронни лойиҳалашда жаҳон бозоридаги потенциал мижозларнинг эҳтиёжлари инобатга олинган.
Самолёт халқаро логистика ва ташиш, фавқулодда-қутқарув ишлари, табиий офат оқибатларини бартараф этиш, об-ҳавони сунъий тартибга солиш, денгиз муҳитини кузатиш ва денгиз хўжалигини тартибга солиш каби турли соҳаларда қўлланилиши мумкин.
