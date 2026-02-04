OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:10, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Хитойнинг гибрид юк ташувчи дрон самолёти илк бор ҳавога кўтарилди

    АSTANА. Kazinform — Хитойда YH-1000S номли ноёб гибрид юк дрони илк бор учди. Бу воқеа Чунцин шаҳрида (Жануби-Ғарбий Хитой) содир бўлди, деб хабар берди Синьхуа дрон ишлаб чиқарувчи компанияга таяниб.

    дрон
    Фото: Синьхуа

    Хитойнинг Ҳаво ва космос илмий-техника корпорациясининг 11-илмий-тадқиқот институти маълумотига кўра, дрон дебют учиш давомида YH-1000S юқори қувватли гибрид двигатель билан жиҳозланган.

    Бу двигатель янги энергия манбаларидан фойдаланиб, транспорт воситаси ишлаб чиқарувчиси билан ҳамкорликда яратилган.

    Янги модел аввалги YH-1000 самолёти билан солиштирганда қисқа қўниш-қабул қилиш масофасига, оширилган юк кўтариш қобилиятига ва учиш масофасининг ошишига эга. YH-1000 илк учишини ўтган йилнинг май ойида амалга оширган эди.

    дрон
    Фото: Синьхуа

    Бу йирик юк ташувчи дронни лойиҳалашда жаҳон бозоридаги потенциал мижозларнинг эҳтиёжлари инобатга олинган.

    Самолёт халқаро логистика ва ташиш, фавқулодда-қутқарув ишлари, табиий офат оқибатларини бартараф этиш, об-ҳавони сунъий тартибга солиш, денгиз муҳитини кузатиш ва денгиз хўжалигини тартибга солиш каби турли соҳаларда қўлланилиши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, Хитой биринчи робот-космонавтни яратади.

    Теглар:
    Юк ташиш Дронлар Жаҳон янгиликлари Хитой
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!