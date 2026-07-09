Хитой 450 млн юанлик истеъмол ваучерларини тарқатади
ASTANA. Kazinform — Хитой ёзги таътил даврида жами 450 миллион юанлик истеъмол ваучерларини тарқатади, деб хабар беради Синьхуа.
Чоршанба куни Хитой ёзги таътил даврида маданий ва туризм истеъмолини ривожлантириш кампаниясини бошлади, унда жами 450 миллион юань (тахминан 66 миллион АҚШ доллари) миқдорида истеъмолчи ваучерлари ажратилди.
Хитой Маданият ва туризм вазирлиги томонидан ташкил этилган бутун мамлакат бўйлаб кампания минтақаларда маҳаллий хусусиятларга асосланган маданий ва туризм фаолиятини ривожлантириш, тегишли маҳсулот ва хизматлар сифатини ошириш ва одамларни ёзги таътил давомида саёҳат қилишга ундашга қаратилган.
Июль ойининг бошидан август ойининг охиригача бутун мамлакат бўйлаб ёзги саёҳатлар, пляж таътиллари, тунги туризм, круизлар ва диққатга сазовор жойларни томоша қилиш учун 30 мингдан ортиқ тадбирлар ўтказилиши режалаштирилган.
Хитой Маданият ва туризм вазирлиги бошқа тегишли идоралар билан биргаликда сайёҳлик қўлланмаларини беришдан тортиб, имтиёзли молиявий сиёсатларгача бўлган бир қатор қўллаб-қувватлаш чораларини ишлаб чиқди.
Кампаниянинг очилиш маросими чоршанба куни Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмидаги Цинхай провинциясининг Хайбэй-Тибет автоном туманида бўлиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Хитой Гуанси-Чжуан автоном туманидаги табиий офатдан жабр кўрганларга қўшимча гуманитар ёрдам кўрсатгани ҳақида хабар берган эдик.