Ҳиндистонда тўққиз полиция ходими ўлим жазосига ҳукм қилинди
ASTANА. Кazinform – Ҳиндистонда COVID-19 пандемияси пайтида ҳибсга олинган ота ва ўғилнинг ўлимида иштирок этгани учун тўққиз полиция ходими ўлим жазосига ҳукм қилинди, деб хабар беради BBC.
58 ёшли П. Жаяраж ва унинг 38 ёшли ўғли Беникс жанубий Тамилнаду штатидаги қамоқхонада вафот этдилар. Улар COVID-19 пандемияси пайтида карантин талабларини бузганликда гумон қилиниб ҳибсга олинган. Хусусан, улар мобил телефон дўконини очиқ қолдиргани учун ҳибсга олинган.
Душанба куни ҳукм чиқарган судья икки киши бир-бирининг олдида яланғоч ҳолда ечинтирилганини ва ўта шафқатсизларча калтакланганини айтди ва ишни ҳокимиятни очиқчасига суиистеъмол қилиш деб атади.
— Улар буни ўлдириш ниятида қилишди, — деди судья.
Полиция ходимлари ўтган ой қотилликда айбдор деб топилди. Улар ҳукм устидан апелляция беришлари мумкин.
— Улар қуролсиз одамларга ҳужум қилишди. Уларни кечириб бўлмайди. Уларга ёши ёки оилавий аҳволига қараб енгил жазо бериб бўлмайди. Судья ҳукм чиқараётганда уларнинг барчаси ўқимишли одамлар эканлигини айтди.
Ота ва ўғилнинг шафқатсизларча ўлдирилиши билан боғлиқ ҳолда жами ўн нафар полиция ходими ҳибсга олинган. Бироқ, айбланувчилардан бири 2020 йилда COVID-19 дан вафот этган.
Бу воқеа Тамилнаду штатида кенг кўламли норозилик намойишларига сабаб бўлди. Кўчаларга чиққанлар орасида штатдаги мухолифат депутатлари ҳам бор эди.
Мухолифат етакчиси Раҳул Ганди ва ҳинд крикет юлдузи Шикхар Дҳаван ижтимоий тармоқларда икки киши учун адолат талаб қилганлар орасида эди.
Ўлимлар Ҳиндистондаги полиция зўравонлиги масаласини яна бир бор диққат марказига олиб чиқди.
Инсон ҳуқуқлари гуруҳларининг маълумотларига кўра, ҳар йили Ҳиндистонда юзлаб одамлар ҳибсда вафот этади. Уларнинг айтишича, гумондорлардан иқрорнома олиш учун қийноқ ва зўравонлик полиция амалиётининг бир қисмига айланган.
Бу йил бошида БМТнинг бир нечта экспертлари Ҳиндистонни полиция кучларини халқаро инсон ҳуқуқлари стандартларига мослаштириш учун кенг кўламли ислоҳотлар ўтказишга чақиришди.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистон заводидаги портлаш оқибатида 17 киши ҳалок бўлди.