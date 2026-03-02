OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:55, 02 Март 2026 | GMT +5

    Ҳиндистон заводидаги портлаш оқибатида 17 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – Портлаш Нагпур шаҳридаги портловчи моддалар ишлаб чиқарадиган заводда содир бўлди.

    Үндістан зауытындағы жарылыс
    Фото: Анадолы

    Anadolu агентлиги хабарига кўра, Ҳиндистоннинг Махараштра штатидаги портловчи моддалар ишлаб чиқарадиган заводида содир бўлган портлаш оқибатида 17 киши ҳалок бўлди ва яна 18 киши жароҳат олди.

    Махараштра бош вазири Девендра Фаднавис бу ҳақда 1 март, якшанба куни Американинг Х компаниясининг ижтимоий тармоғида маълум қилди.

    Унинг сўзларига кўра, портлаш Нагпур шаҳридаги портловчи моддалар ишлаб чиқарадиган заводида содир бўлган.

    Шунингдек, вазир қутқарув ишлари давом этаётганини ва воқеа юзасидан батафсил тергов бошланганини таъкидлади.

    Портлаш сабаби ҳали маълум қилинмаган.

