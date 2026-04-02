OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Ҳар учинчи янги машина — Cobalt: Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-февраль ойларида турли русумдаги 64 221 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Cobalt
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,9 минг донага ошган.

    Улар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 23 216 дона;
    • Damas – 12 301 дона;
    • Tracker – 6 210 дона;
    • Onix – 5 215 дона;
    • KIA – 4 039 дона;
    • BYD – 3 165 дона;
    • Haval – 2 405 дона;
    • Chery – 1 290 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар – 6 380 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда 576,8 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Машинасозлик Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!