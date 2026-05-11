Халқаро ёрдам кескин камайди: дунёда оналар ва гўдаклар ўлими даражаси яна ошиши мумкин
ASTANA. Kazinform – Сўнгги ўн йилликларда оналар ўлимини камайтиришда эришилган глобал ютуқлар хавф остида, деб хабар беради Theguardian.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, халқаро ёрдамнинг камайиши вазиятни яна оғирлаштира бошлади.
Сўнгги 20 йил ичида оналар ўлими бутун дунё бўйлаб 40 фоизга камайди. Бироқ энди бу кўрсаткич тескари томонга ўзгариб боряпти.
Бу Қўшма Штатлар ва бир қатор мамлакатлар томонидан молиявий ёрдамнинг кескин қисқариши билан боғлиқ.
2025 йилда глобал гуманитар ёрдам ҳажми 23 фоизга камайди.
Ва 2026 йилда бу кўрсаткич яна пасайиши мумкин.
USAID ва бошқа халқаро дастурлар учун бюджет қисқартиришлари Африканинг энг заиф минтақаларига қаттиқ таъсир кўрсатди.
Натижада кўплаб клиникалар ёпилди ва акушерлар ишдан қисқартириляпти.
Баъзи мамлакатларда дори-дармонлар етишмаслик ҳолати ҳам ошди.
Мутахассислар оқибатлари даҳшатли бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.
Прогнозларга кўра, фақат United States Agency for International Development дастурлари тўхтатилиши туфайли Ғарбий Африканинг олтита мамлакатида оналар ўлими 45 фоизга ошиши мумкин.
Шунингдек, United Kingdom келаси уч йилда Африка мамлакатларига кўрсатиладиган икки томонлама ёрдамни икки баравардан ортиқ қисқартиришни режалаштирган.