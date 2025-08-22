OZ
    Халқаро “Silk Way Star” танловининг барча 12 нафар иштирокчиси Астанага етиб келди

    ASTANA. Kazinform — Астана халқаро телевизион “Silk Way Star” мега-лойиҳаси юлдузларини кутиб олди.

    Халықаралық «Silk Way Star» байқауының 12 қатысушысы түгел Астанаға келді
    Фото: Kazinform

    Танловда иштирок этадиган барча санъаткорлар пойтахтга етиб келишди. Биринчилардан бўлиб Хитой вакили етиб келди ва бир неча соат олдин Малайзиядан келган иштирокчини кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Ҳозир иштирокчилар тўлиқ таркибда, катта шоуга тайёргарлик қизғин давом этмоқда.

    Халықаралық «Silk Way Star» байқауының 12 қатысушысы түгел Астанаға келді
    Фото: Kazinform
    Халықаралық «Silk Way Star» байқауының 12 қатысушысы түгел Астанаға келді
    Фото: Kazinform

    Кун тартиби дақиқаларгача белгиланади: профессионал гуруҳ билан машғулотлар, саҳна либосларини синаб кўриш, хореография ва вокал қисмларини ишлаб чиқиш. Ташкилотчилар эса буни сир тутмоқда. Иштирокчилар бир-бирининг репертуарини яхши билишмайди. Буларнинг барчаси санъаткорларнинг саҳнадаги илк чиқиши ҳақиқий сенсацияга айланиши учун қилинган.

    Фахриддин Хакимов (Таджикистан)
    Фото: Jibek Joly
    Халықаралық «Silk Way Star» байқауының 12 қатысушысы түгел Астанаға келді
    Фото: Jibek Joly

    Танлов давомида қозоқ маданиятига алоҳида эътибор қаратилади: санъаткорлар қозоқ тилида қўшиқлар ижро этишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу - лойиҳада нафақат мамлакатимизнинг бой меросига ҳурмат, балки миллий маданиятлар ранг-баранглигининг ёрқин белгисидир.

    Тамға (Кыргызстан)
    Фото: Jibek Joly

    Вақт тиғиз бўлишига қарамай, иштирокчиларнинг кайфияти кўтаринки. Улар пойтахтнинг меҳмондўстлигини эътироф этиб ва бўш вақтлари бўлса, Астананинг диққатга сазовор жойлари билан танишишни режалаштирмоқда.

    Халықаралық «Silk Way Star» байқауының 12 қатысушысы түгел Астанаға келді
    Фото: Jibek Joly https://kaz.inform.kz/news/halikaralik-silk-way-star-baykauinin-12-katisushisi-tugel-astanaga-keld-95ca08/
    Саро Геворгян (Армения)
    Фото: Jibek Joly

    “Silk Way Star” танлови ҳар бир иштирокчи учун шунчаки саҳна танлови эмас. Бу жаҳон миқёсида ўзини кўрсатиш, она юртини муносиб намоён этиш имкониятидир. Олдинда энг қизғин тайёргарлик кунлари турибди, шу боис ижрочилар юз фоиз куч-ғайратини бериб, томошабинларга Буюк Ипак йўлининг бетакрор мусиқа санъатини намойиш этади.

    Мадинабону Адылова (Узбекистан)
    Фото: Jibek Joly
    Язмин Азиз (Малайзия)
    Фото: Jibek Joly
    Группа Kandis (Южная Корея)
    Фото: Jibek Joly

    “Silk Way Star” биринчи халқаро мусиқа танлови иштирокчилари:

    • Чжан Хэ Сюань (Хитой)
    • Тамга (Қирғизистон)
    • Язмин Азиз (Малайзия)
    • Мишел Жозеф (Мўғулистон)
    • «Kandis» гуруҳи (Жанубий Корея)
    • Фахриддин Ҳакимов (Тожикистон)
    • Автандил Абесламидзе (Грузия)
    • Саро Геворгян (Арманистон)
    • Довран Шаммиев (Туркманистон)
    • Мадинабону Адилова (Ўзбекистон)
    • Сабина Заде (Озарбайжон)
    • Alem (Қозоғистон)

    Айтиш жоизки, халқаро “Silk Way Star” танлови Осиёнинг бир қанча давлатларининг телеканалларида намойиш этилади. Қозоғистондан эса хонанда Alem иштирок этади.

