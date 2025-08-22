Халқаро “Silk Way Star” танловининг барча 12 нафар иштирокчиси Астанага етиб келди
ASTANA. Kazinform — Астана халқаро телевизион “Silk Way Star” мега-лойиҳаси юлдузларини кутиб олди.
Танловда иштирок этадиган барча санъаткорлар пойтахтга етиб келишди. Биринчилардан бўлиб Хитой вакили етиб келди ва бир неча соат олдин Малайзиядан келган иштирокчини кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Ҳозир иштирокчилар тўлиқ таркибда, катта шоуга тайёргарлик қизғин давом этмоқда.
Кун тартиби дақиқаларгача белгиланади: профессионал гуруҳ билан машғулотлар, саҳна либосларини синаб кўриш, хореография ва вокал қисмларини ишлаб чиқиш. Ташкилотчилар эса буни сир тутмоқда. Иштирокчилар бир-бирининг репертуарини яхши билишмайди. Буларнинг барчаси санъаткорларнинг саҳнадаги илк чиқиши ҳақиқий сенсацияга айланиши учун қилинган.
Танлов давомида қозоқ маданиятига алоҳида эътибор қаратилади: санъаткорлар қозоқ тилида қўшиқлар ижро этишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу - лойиҳада нафақат мамлакатимизнинг бой меросига ҳурмат, балки миллий маданиятлар ранг-баранглигининг ёрқин белгисидир.
Вақт тиғиз бўлишига қарамай, иштирокчиларнинг кайфияти кўтаринки. Улар пойтахтнинг меҳмондўстлигини эътироф этиб ва бўш вақтлари бўлса, Астананинг диққатга сазовор жойлари билан танишишни режалаштирмоқда.
“Silk Way Star” танлови ҳар бир иштирокчи учун шунчаки саҳна танлови эмас. Бу жаҳон миқёсида ўзини кўрсатиш, она юртини муносиб намоён этиш имкониятидир. Олдинда энг қизғин тайёргарлик кунлари турибди, шу боис ижрочилар юз фоиз куч-ғайратини бериб, томошабинларга Буюк Ипак йўлининг бетакрор мусиқа санъатини намойиш этади.
“Silk Way Star” биринчи халқаро мусиқа танлови иштирокчилари:
- Чжан Хэ Сюань (Хитой)
- Тамга (Қирғизистон)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Мишел Жозеф (Мўғулистон)
- «Kandis» гуруҳи (Жанубий Корея)
- Фахриддин Ҳакимов (Тожикистон)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Саро Геворгян (Арманистон)
- Довран Шаммиев (Туркманистон)
- Мадинабону Адилова (Ўзбекистон)
- Сабина Заде (Озарбайжон)
- Alem (Қозоғистон)
Айтиш жоизки, халқаро “Silk Way Star” танлови Осиёнинг бир қанча давлатларининг телеканалларида намойиш этилади. Қозоғистондан эса хонанда Alem иштирок этади.