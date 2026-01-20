Халқ кутган муҳим ўзгаришлар аниқланди — депутат
QYZYLORDА. Kazinform — Қизилўрдада бўлиб ўтган V Миллий қурилтойда Парламент ва умумий сиёсий тизимда халқ кутган муҳим ўзгаришлар аниқланди. Бу ҳақда Парламент Мажилиси депутати Никита Шаталов маълум қилди.
Давлат раҳбари таъкидлаганидек, бир палатали Парламентга ўтиш ҳақидаги ташаббусни халқ қўллаб-қувватламоқда. Буни халқ орасида ўтказилган сўровномалар ва ишчи гуруҳнинг хулосаси тасдиқлаган.
— Президентнинг бир палатали Парламентга ўтиш ҳақидаги ташаббуси сиёсий кенг кўламли ислоҳотларнинг қонуний давоми десак, муболаға қилмаган бўламиз. Бундан ташқари, мамлакатимизда вице-президент лавозими пайдо бўлади. Унга кенг кўламли вазифалар юклатилиши маълум бўлди. Хусусан, вице-президент халқаро форумлар ва музокараларда Қозоғистон номидан, Парламентда эса президент номидан иштирок этади. Қозоғистон халқи Ассамблеяси ва Халқ кенгашини бирлаштириш — муҳим қадам. Бу икки тузилма бир-бирини тўлдирмайди. Аммо уларнинг бирлиги фуқаролик вакиллигининг қарор қабул қилишдаги аҳамиятини оширади. Қонун чиқариш жараёни очиқ ва рақобатбардош бўлиб боради. Рақамлаштириш тизими ва инфратузилмаси йўналишидаги иш суръати кучайса, маълумотларни қайта ишлаш маркази тизимининг ўтказувчанлик қобилияти ошади, рақамли хизматлардан фойдаланиш доираси кенгаяди. Бу ўз навбатида мамлакатимиз иқтисодиётига ҳам таъсир қилади, — деди депутат.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев вице-президент лавозимини жорий этишни таклиф қилди.