Халқ кенгашининг ваколатлари маълум қилинди – Конституциявий комиссия
АSTANА. Kazinform – Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг (Конституциявий комиссия) навбатдаги йиғилишида Мажилис депутати Сергей Пономарев Халқ кенгаши таркиби ва унинг ҳақида маълумот берди.
Халқ кенгаши Қозоғистон халқи Ассамблеяси ва Миллий қурултойнинг ўрнини эгаллайди.
70-модданинг таклиф этилган вариантига кўра, Халқ кенгаши Қозоғистон халқи манфаатларини ифода этувчи олий маслаҳат органи бўлади.
Пономарев таъкидлаганидек, Халқ кенгашини тузиш, унинг ваколатлари ва фаолиятини ташкил этиш алоҳида конституциявий қонун билан белгиланади.
Депутатнинг сўзларига кўра, Халқ кенгаши таркибига Қозоғистон фуқаролари киради. Уларнинг орасида 42 та аъзо мамлакатдаги этносларнинг вакилларидан, яна 42 та аъзо жамоат бирлашмаларидан, шунингдек, ҳудудлардаги маслиҳатлардан 42 та вакил бўлади. Бу ўз навбатида маҳаллий жойдаги вазиятни ҳисобга олиш имконини беради.
Халқ кенгашининг ваколатлари 71-моддада кўрсатилган.
– давлатнинг ички сиёсатининг асосий йўналишлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
– жамоатчилик келишуви, миллий бирлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш;
– Қозоғистон Республикасининг асосий принциплари ва миллий қадриятларни тарғиб қилиш;
– қонун лойиҳаларини Қурултойга таклиф этиш;
– республика референдумини ўтказишга ташаббус кўрсатиш.
Эслатиб ўтамиз, Мажилис депутати Конституциядаги референдум атамасини умуммиллий референдум деб ўзгартиришни таклиф қилди.