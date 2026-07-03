"Халқ бухгалтери" акцияси доирасида 60 минг тадбиркор бепул профессионал ёрдам олди
ASTANА. Кazinform — Молия вазирлиги профессионал бухгалтерия ташкилотлари билан биргаликда 2026 йил 5 январдан 30 июнгача ўтказилган республика "Халқ бухгалтери" акциясини якунлади, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Акциянинг асосий мақсади — тадбиркорларга амалий ёрдам кўрсатиш, солиқ ва бухгалтерия ҳисоботлари сифатини яхшилаш ва солиқ тўловчиларга 2026 йилда кучга кирган солиқ қонунчилигидаги ўзгаришларни тушунишга ёрдам беришдир.
Акция доирасида Давлат даромадлари департаментининг вилоят марказларидаги бўлимларида, шунингдек, Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида фуқаролар учун бепул индивидуал маслаҳатлар ташкил этилди. Маслаҳатлар профессионал бухгалтерлар ва давлат даромадлари органлари ходимлари томонидан ўтказилди. Акцияда жами 120 дан ортиқ аккредитациядан ўтган профессионал бухгалтерлар иштирок этди. Сўнгги олти ой ичида ушбу акция давлат ва профессионал бухгалтерия ҳамжамияти ҳамда бизнес сектори ўртасидаги мулоқот учун оммабоп, очиқ платформага айланди.
Акция натижасида:
- 60 мингдан ортиқ солиқ тўловчи бепул маслаҳат олди;
- 3247 та очиқ эшиклар куни ўтказилди;
- Маҳаллий даражада 2928 та семинар ташкил этилди;
- 512 та интервью ва эксперт шарҳлари тайёрланди;
- Оммавий ахборот воситалари, телевидение, радио ва ижтимоий тармоқларда 10 мингдан ортиқ мақолалар чоп этилди;
- Радиостанцияларда 45 000 мартадан ортиқ роликлар эфирга узатилди;
- Zakon.kz ахборот кўмагида тўртта вебинарни ўз ичига олган акция материаллари 2,5 миллион марта кўрилди.
— Амалиёт шуни кўрсатадики, тадбиркорлар ўртасида тўғридан-тўғри ўзаро таъсир форматига талаб жуда юқори. Иштирокчилар янги Солиқ кодексининг қўлланилиши, оптимал солиқ режимини танлаш, ўтиш даври хусусиятлари, солиқ имтиёзлари ва чегирмалари, ҚҚС бўйича рўйхатдан ўтиш ва рўйхатдан чиқариш, махсус солиқ режимларидан фойдаланиш, электрон ҳисоб-фактураларни бериш, ахборот тизимларидан фойдаланиш, ўзини ўзи иш билан таъминлаган шахсларни ҳисобга олиш ва уларнинг фаолияти билан боғлиқ масалалар бўйича эксперт тушунтиришларини олдилар, — дейилади хабарда.
Кампаниянинг айниқса қимматли жиҳати шундаки, тадбиркорлар тажрибали профессионал бухгалтерлар ва давлат даромадлари органлари ходимларидан тўғридан-тўғри шахсий маслаҳатлар олишди, бу уларга муайян вазиятларга тезда ечим топиш ва солиқ мажбуриятларини бажаришда юзага келиши мумкин бўлган хатоларнинг олдини олиш имконини берди.
"Халқ бухгалтери" давлат ва профессионал ҳамжамият ўртасидаги солиқ саводхонлигини ошириш, солиқ мажбуриятларини ихтиёрий равишда бажариш маданиятини ривожлантириш ва қулай бизнес муҳитини яратишга қаратилган самарали ҳамкорлик моделига айланди. Бепул профессионал ёрдам минглаб тадбиркорларга қонунчиликдаги ўзгаришларга янада ишончли мослашиш ва энг долзарб саволларига ўз вақтида жавоб олиш имконини берди.
Бу амалиёт давом этади ва солиқ қонунчилигини тушунтириш учун маҳаллий давлат даромадлари базасида бухгалтерия ташкилотлари билан ҳамкорликда ҳар ойда "Очиқ эшиклар куни" ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда бухгалтерия хизматлари қанча туриши ҳақида ёзган эдик.