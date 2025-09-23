Гутерриш иқлим адолатини танлашга чақирди
NEW YORK. Кazinform — БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси очилишида сўзлаган нутқида инсоният иқлим адолатини танлаши кераклигини айтди, дея хабар беради AZƏRTAC.
«Тоза энергия келажаги - эндиликда узоқ келажакқа оид ваъда эмас. Бу бугунги кунда ҳақиқатдир. Ҳеч бир ҳукумат, саноат ёки манфаатдор томонлар бу жараённи тўхтата олмайди. Бироқ баъзилар ҳаракат қилмоқда. Бу иқтисодиётга зарар етказяпти, нархларни юқори ушлаб туришга ёрдам беряпти ва тарихий имкониятнинг қўлдан бой берилишига олиб келяпти. Углеводород ёқилғиси – ютқазувчи танлов”, — деди БМТ Бош котиби.
Унинг сўзлари АҚШ президенти Дональд Трампнинг энергетика сиёсатига тўғридан-тўғри зид келади, деб ёзади Reuters.
Дональд Трамп шамол ва қуёш энергиясини ривожлантиришга қарши. Ушбу тармоқлар собиқ президент Жо Байденнинг иқлим ва энергетика дастурининг асосий йўналишларидан бири бўлган.
АҚШ президенти қайта тикланадиган энергия манбаларини ишончсиз ва қиммат деб атади. Унинг сўзларига кўра, бу манбалар анъанавий, ишончли энергия манбаларини сиқиб чиқаради, хориж томонидан бошқариладиган таъминот занжирларига боғлиқ, шунингдек, атроф-муҳитга зарар етказади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Нью-Йоркдаги БМТ мунозараларида МДҲ етакчилари орасида биринчи бўлиб нутқ сўзлайди.
Ялпи мажлисни БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси президенти Анналена Бербок очади..
Jibek Joly Президент нутқини онлайн трансляция қилади.