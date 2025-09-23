БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси: Jibek Joly Президент нутқини онлайн трансляция қилади
ASTANА. Кazinform — Бугун Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасидаги умумий мунозарада нутқ сўзлайди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нутқи Jibek Joly телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Давлат раҳбарининг нутқи Астана вақти билан тахминан 21:30 да Ақорданинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари ва 24kz телеканалида ҳам жонли эфирда намойиш этилади.
Аввал хабар қилинганидек, бугун Давлатимиз раҳбари БМТ Бош Ассамблеясининг юбилей 80-сессиясининг умумий муҳокамаси очилишида иштирок этади.
Ялпи йиғилишни БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси президенти Анналена Бербок очади.
Эслатиб ўтамиз, МДҲ давлатлари раҳбарлари орасида биринчи бўлиб Президент Қасим-Жомарт Тоқаев нутқ сўзлайди. Унда жами 97 та давлат раҳбари иштирок этади.