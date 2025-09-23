OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:23, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5

    БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси: Jibek Joly Президент нутқини онлайн трансляция қилади

    ASTANА. Кazinform — Бугун Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасидаги умумий мунозарада нутқ сўзлайди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Jibek Joly
    Фото: Kazinform

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нутқи Jibek Joly телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.

    Давлат раҳбарининг нутқи Астана вақти билан тахминан 21:30 да Ақорданинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари ва 24kz телеканалида ҳам жонли эфирда намойиш этилади.

    Аввал хабар қилинганидек, бугун Давлатимиз раҳбари БМТ Бош Ассамблеясининг юбилей 80-сессиясининг умумий муҳокамаси очилишида иштирок этади.

    Ялпи йиғилишни БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси президенти Анналена Бербок очади.

    Эслатиб ўтамиз, МДҲ давлатлари раҳбарлари орасида биринчи бўлиб Президент Қасим-Жомарт Тоқаев нутқ сўзлайди. Унда жами 97 та давлат раҳбари иштирок этади.

    Теглар:
    БМТ Бош Ассамблеяси Қозоғистон Президенти Халқаро ташкилотлар Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!