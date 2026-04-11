Грузия пластик бутилкаларга тақиқни 2031 йилгача қолдирди
ASTANA. Kazinform - Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе ҳукумат пластик бутилкаларда ичимликлар ишлаб чиқариш, импорт қилиш ва сотиш бўйича қоидаларни жорий этишни кейинга қолдиришга қарор қилганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinformнинг минтақавий мухбири.
Унинг сўзларига кўра, чекловларнинг янги муддати 2031 йил 1 февралга кўчирилди ва ташаббусни амалга ошириш тўрт йилга қолдирилди.
Ираклий Кобахидзе пластик истеъмолини камайтириш атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш учун муҳимлигини таъкидлади, бироқ ушбу сиёсатни амалга ошириш босқичма-босқич, иқтисодий омиллар, жумладан, бизнес манфаатлари ва нархларнинг ошишини чеклаш зарурати ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади.
“Пластик истеъмоли ҳам инсон саломатлиги, ҳам атроф-муҳит учун хавф туғдиради. Бу йўналишда муҳим қадамлар қўйилди ва бу жараён давом этади. Бироқ, биз бизнес манфаатларини ва уларнинг нархларга таъсирини, шунингдек, бошқа омилларни ҳисобга олишимиз керак. Бизнес ҳамжамияти вакиллари билан фаол маслаҳатлашувлардан сўнг, тегишли тартибга солишни жорий этишни кейинга қолдириш тўғрисида қарор қабул қилинди”, - деди Бош вазир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 1 апрелдан бошлаб Грузияда бир марталик ишлатиладиган пластик идиш-товоқлар савдоси тақиқланиши ҳақида хабар берган эдик.