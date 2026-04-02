Грузияда 1 апрелдан бошлаб бир марталик пластик идишлар савдоси тақиқланади
ASTANA. Kazinform — Грузияда 2026 йил 1 апрелдан бошлаб бир марталик пластик идишлар ва озиқ-овқат идишлари савдоси тўлиқ тақиқланди, деб хабар беради Kazinformнинг мухбири.
Ҳукумат қарорига кўра, тақиқ пластик вилка, пичоқ, қошиқ, таёқча, ликопча, сомон ва аралаштиргичларга тааллуқлидир. Кенгайтирилган полистиролдан тайёрланган озиқ-овқат идишлари, стаканлар ва қопқоқлар ҳам чекловларга эга.
Илгари бундай маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва импорт қилиш 2026 йил 1 январдан бошлаб тақиқланган эди. Бироқ, тадбиркорларга омборда мавжуд бўлган товарларни сотиш учун уч ойлик ўтиш даври берилган эди.
Грузия Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва қишлоқ хўжалиги вазирлигининг маълумотларига кўра, 1 апрелдан бошлаб давлат харидлари соҳасида қўшимча чекловлар жорий этилди.
Энди бюджет ташкилотларига уч литргача бўлган ҳажмдаги пластик стаканлар, идишлар ва ичимликлар солинган пластик идишларни сотиб олиш тақиқланган. Бу талаб фақат мудофаа сектори ва ҳарбий хизматчилар учун мўлжалланган харидларга тааллуқли эмас.
Белгиланган талабларни бузиш 1000 лари (тахминан 370 доллар) миқдорида жарима ва товарларни мусодара қилишга олиб келади. Такрорий ҳуқуқбузарлик содир этилган тақдирда, жарима 2000 лари (740 доллар) гача кўтарилади ва маҳсулот яна мусодара қилинади.
Вазирлик ушбу чекловлар фақат экспорт учун пластик маҳсулотлар ишлаб чиқаришга тааллуқли эмаслигига аниқлик киритди. Ушбу чоралар мамлакатда пластик истеъмолини камайтириш ваэкологик вазиятни яхшилашга қаратилган.