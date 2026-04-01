Грецияда чечак эпидемияси туфайли фета пишлоғини ишлаб чиқариш камайди
ASTANА. Кazinform – Греция қўйлар орасида чечак касаллиги авж олиши сабабли фета пишлоғининг танқислиги мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди, деб хабар беради Euronews.
Ҳисоб-китобларга кўра, бу йил Греция сут таъминотининг камайиши туфайли тахминан 20 минг тонна камроқ фета пишлоғини ишлаб чиқариши мумкин. Бу қўй ва эчкилар орасида чечакнинг тарқалиши билан боғлиқ.
Ўтган йилдан бери Грецияда қайд этилган эпидемия чорвачилик соҳасига катта зарба берди.
Бу, айниқса, марказий ҳудудларга таъсир кўрсатди ва кўплаб қўй ва эчкиларнинг нобуд бўлишига олиб келди.
Расмийлар хавфли касалликнинг тарқалишини тўхтатиш учун бир қатор чораларни кўрдилар, жумладан, чорва молларининг оммавий йўқ қилиниши. Март ойининг бошига келиб, 480 мингдан ортиқ ҳайвон йўқ қилинди.
Греция фермерлари хавотир ва умидсизликларини яширмаяптилар.
— Биз икки-уч ой давомида изоляцияда бўламиз. Агар яна бир эпидемия бўлса, нима бўлишини билмаймиз. Биз яна карантинга олинамиз, бизга қўшимча озуқа керак бўлади, ҳайвонларни яйловга олиб чиқа олмаймиз ва ишлаб чиқариш харажатлари ошади, — дейди фермер Сотирис Стамбулис.
Фермерларнинг айтишича, чорва моллари сонининг кескин камайиши ва сут ишлаб чиқаришнинг камайиши фета пишлоқига жиддий таҳдид солмоқда. Келиб чиқиши туфайли Европа Иттифоқи қонунлари билан ҳимояланган бу машҳур пишлоқ Грециянинг энг қимматли экспорт маҳсулотларидан биридир.
— 500 000-600 000 бош қўй нобуд бўлди; сут ҳажми сезиларли даражада камаяди ва натижада фета пишлоғини ишлаб чиқариш ҳам сезиларли даражада камаяди, — деди Сотирис Стамбулис.
Фессалия минтақасидаги пишлоқ ишлаб чиқарувчиларининг таъкидлашича, бу йил сут ҳажми тахминан 40 фоизга камайган. Бу — мамлакатда фета ишлаб чиқаришнинг асосий маркази. Бу минтақа Грециянинг умумий экспортининг ярмидан кўпини таъминлайди. Шунинг учун, Фессалиядаги ишлаб чиқариш занжиридаги ҳар қандай узилиш мамлакат иқтисодиётига бевосита таъсир қилади.
— Чорвачиликнинг камайиши сут таъминотини камайтиради. Сут камайиб бораётгани сабабли, биз ҳам фета ишлаб чиқаришни камайтиришга мажбурмиз, — дейди Arvanitis сут фермаси эгаси Михалис Арванитис.
Миллий фета ишлаб чиқарувчилар ассоциациясининг маълумотларига кўра, 2026 йилга келиб сут таъминотининг камайиши туфайли фета ишлаб чиқаришда тахминан 20 минг тонна тақчиллик бўлиши мумкин. Таққослаш учун, 2025 йилда умумий ишлаб чиқариш ҳажми тахминан 140 минг тоннани ташкил этди.
