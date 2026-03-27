Грецияда энг кам иш ҳақи 920 еврогача кўтарилади
ASTANA. Kazinform – Греция ҳукумати 2026 йил 1 апрелдан бошлаб энг кам иш ҳақини 920 еврогача оширишга қарор қилди, деб хабар беради Euronews.
Бу ҳақда бош вазир Кириакос Мицотакис вазирлар маҳкамаси йиғилишида маълум қилди. Ҳозирда энг кам иш ҳақи 880 еврони ташкил этади ва янги ўзгартиришга кўра, у ойига 40 еврога оширилади.
Ҳукуматнинг маълумотларига кўра, иш ҳақининг ошиши хусусий сектордаги 575 мингдан ортиқ ходимга бевосита таъсир қилади. Бундан ташқари, ушбу қарор давлат секторида қўшимча тўловлар, ижтимоий тўловлар ва энг кам иш ҳақи билан боғлиқ бошқа тўловларнинг ошишига ҳисса қўшади.
Расмийлар 2027 йилга келиб энг кам иш ҳақини 950 еврогача оширишни режалаштирмоқдалар. Ва 2028 йилдан бошлаб бу кўрсаткич махсус формула бўйича - иқтисодий ўсиш даражаси ва инфляцияга қараб қайта ҳисоблаб чиқилади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, сўнгги йилларда Греция иқтисодиёти инқироздан аста-секин тикланмоқда. 2019 йилдан бери энг кам иш ҳақи тахминан 40 фоизга ошди.
Шунга қарамай, мамлакатдаги юқори инфляция аҳолининг реал даромадларини сезиларли даражада оширишга имкон бермайди. Энергетика инқирози ва халқаро бозордаги беқарорлик сўнгги йилларда яшаш нархининг ошишига олиб келди.
Eurostat маълумотларига кўра, 2024 йилда Европа Иттифоқида аҳоли жон бошига ўртача йиллик даромад 21 582 еврони ташкил этди. Бу кўрсаткич Люксембургда - 50 799 евро, Данияда - 34 843 евро, Австрияда - 33 210 еврони ташкил этади, энг паст кўрсаткичлар эса Болгария, Руминия ва Венгрияда қайд этилган.
Грецияда аҳоли жон бошига ўртача йиллик даромад тахминан 10 850 еврони ташкил қилади.