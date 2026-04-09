OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:39, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Грецияда 15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга кириши тақиқланди

    ASTANA. Kazinform – Тақиқ 2027 йил 1 январдан кучга киради, деб хабар беради The Guardian.

    Греция запретит соцсети для детей младше 15 лет
    Фото: AnewZ

    Мамлакат бош вазири Кириакос Мицотакиснинг айтишича, бунга жамиятдаги безовталикнинг ортиши, уйқу муаммолари ва онлайн платформалар одамларни қарамликка ундаётгани сабаб бўлган. Бироқ у бу баъзи болаларга ёқмаслиги мумкинлигини ҳам тан олди.

    "Биз қийин, бироқ зарур қадам ташлашга қарор қилдик: 15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини тақиқлаш. Бизнинг мақсадимиз - уларни таълим ва ижодкорлик манбаи бўлиши мумкин бўлган технологиялардан фойдаланиш имкониятидан маҳрум қилиш эмас... Кўпгина ёшлар менга таққослашлар, шарҳлар ва доимо онлайн бўлиш босимидан чарчаганликларини айтишади", - деди у.

    Мицотакиснинг айтишича, у кибербуллинг ва болаларнинг иловаларга тобора ортиб бораётган қарамлиги ҳақида кўплаб шикоятлар олганидан сўнг, ота-оналар билан маслаҳатлашган.

    Мицотакиснинг марказ-ўнг “Янги Демократия” партияси бошчилигидаги 300 ўринли парламент бу ёзда тақиқ бўйича овоз беришга тайёр, бу эса Грецияни Европада бундай қонунларни қабул қилган биринчи давлатлардан бирига айлантиради.

    2027 йилнинг 1 январидан бошлаб платформалар вояга етмаган фойдаланувчиларнинг киришини чеклаши керак, акс ҳолда ЕИнинг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонуни (DSA)га мувофиқ жарима солинади, бу эса жаҳон айланмасига нисбатан 6%га етиши мумкин.

    Ўтган йили ҳукумат мактабларда мобиль телефонларга тақиқ қўйиб, болаларни экран олдида ортиқча вақт ўтказишдан ҳимоя қилиш мақсадида ота-она назорати платформаларини яратди.

    Январь ойида Франция ҳам шундай қонун қабул қилишни режалаштирди.

    Теглар:
    Болалар Интернет Жаҳон янгиликлари Греция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!