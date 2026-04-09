Грецияда 15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга кириши тақиқланди
ASTANA. Kazinform – Тақиқ 2027 йил 1 январдан кучга киради, деб хабар беради The Guardian.
Мамлакат бош вазири Кириакос Мицотакиснинг айтишича, бунга жамиятдаги безовталикнинг ортиши, уйқу муаммолари ва онлайн платформалар одамларни қарамликка ундаётгани сабаб бўлган. Бироқ у бу баъзи болаларга ёқмаслиги мумкинлигини ҳам тан олди.
"Биз қийин, бироқ зарур қадам ташлашга қарор қилдик: 15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини тақиқлаш. Бизнинг мақсадимиз - уларни таълим ва ижодкорлик манбаи бўлиши мумкин бўлган технологиялардан фойдаланиш имкониятидан маҳрум қилиш эмас... Кўпгина ёшлар менга таққослашлар, шарҳлар ва доимо онлайн бўлиш босимидан чарчаганликларини айтишади", - деди у.
Мицотакиснинг айтишича, у кибербуллинг ва болаларнинг иловаларга тобора ортиб бораётган қарамлиги ҳақида кўплаб шикоятлар олганидан сўнг, ота-оналар билан маслаҳатлашган.
Мицотакиснинг марказ-ўнг “Янги Демократия” партияси бошчилигидаги 300 ўринли парламент бу ёзда тақиқ бўйича овоз беришга тайёр, бу эса Грецияни Европада бундай қонунларни қабул қилган биринчи давлатлардан бирига айлантиради.
2027 йилнинг 1 январидан бошлаб платформалар вояга етмаган фойдаланувчиларнинг киришини чеклаши керак, акс ҳолда ЕИнинг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонуни (DSA)га мувофиқ жарима солинади, бу эса жаҳон айланмасига нисбатан 6%га етиши мумкин.
Ўтган йили ҳукумат мактабларда мобиль телефонларга тақиқ қўйиб, болаларни экран олдида ортиқча вақт ўтказишдан ҳимоя қилиш мақсадида ота-она назорати платформаларини яратди.
Январь ойида Франция ҳам шундай қонун қабул қилишни режалаштирди.