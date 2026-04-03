10:10, 03 Апрель 2026 | GMT +5
Гран-при турнири: Францияда чиқиш қиладиган қозоғистонликлар рўйхати маълум қилинди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон терма жамоаси Франциянинг Тьер шаҳрида бадиий гимнастика бўйича Гран-при сериясининг учинчи босқичида иштирок этади.
Ақмарал Ерекешева мамлакатни индивидуал машқлар дастурида ҳимоя қилади.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, Қозоғистон гуруҳ машқларида ҳам иштирок этади. Жамоа таркибида Аида Хакимжанова, Жасмин Жунисбаева, Мадина Мирзабай, Айзере Кенес, Айзере Нурмағамбетова ва Кристина Чепульская бор.
Франциядаги Гран-при босқичи 4-5 апрель кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, дзюдо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди.