    19:10, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Google янги сунъий интеллект функциясини ишга туширди

    ASTANА. Кazinform — Google корпорацияси YouTube Shortsда фойдаланувчиларга ўзларининг рақамли аватарларини яратиш имконини берувчи янги сунъий интеллект функциясини ишга туширганини эълон қилди. Бу ҳақда 24kg ёзган.

    Фото: 24kg

    Ушбу восита фойдаланувчининг рақамли нусхасини ҳам мавжуд видеоларга, ҳам янги контентга интеграция қилиш имконини беради, яъни персонажлар муаллифнинг виртуал версияси билан алмаштирилиши мумкин.

    Аватарлар фойдаланувчининг ташқи кўриниши ва овозини ёзиб олгандан сўнг яратилади, бу эса юқори даражадаги визуал ва аудио реализмни таъминлайди. Бироқ, компания технологиядан фойдаланишга бир қатор чекловларни жорий қилди: рақамли нусхалар фақат муаллифнинг асл контентида ишлатилиши мумкин ва функция фақат 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар учун мавжуд.

    Шунингдек, контентнинг ҳаёт айланишини кузатиш механизмлари тақдим этилади. Уч йил давомида ишлатилмаган аватарлар автоматик равишда ўчирилади. Улар иштирок этадиган барча видео материаллар сунъий интеллект ёрдамида яратилганлигини кўрсатувчи махсус белги (SynthID) билан белгиланади.

    Функция босқичма-босқич жорий этилмоқда ва ҳозирда чекланган фойдаланувчилар гуруҳи учун мавжуд.

    Эслатиб ўтамиз, Google энди қулоқчинлар орқали айтилганларни дарҳол таржима қила олади.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
