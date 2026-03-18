Гонконг дунёдаги биринчи сунъий интеллект агентлари тармоғини ишга туширади
АSTANА.Кazinform - Гонконг одамлар ва сунъий интеллект агентлари учун дунёдаги биринчи очиқ кодли ҳамкорлик тармоғини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда.
Лойиҳа кундалик ҳаётда нейрон тармоқларини бошқариш учун қатъий стандартларни жорий этишга қаратилган, деб хабар беради Каzinformнинг Пекиндаги мухбири.
Гонконг генератив сунъий интеллект тадқиқотлари ва ривожлантириш маркази (HKGAI) ClawNet платформасини ишга туширганини эълон қилди. Бу одамлар ва сунъий интеллект агентлари ўртасидаги ўзаро таъсир тармоғи бўлиб, дастурлар фақат белгиланган алгоритм доирасида ишлашини таъминлаш учун мўлжалланган.
Таклиф қилинаётган лойиҳа сунъий интеллект учун "ижтимоий идентификация" концепциясига асосланган. ClawNet тармоғидаги сунъий интеллект агентларига индивидуал атрибутлар ва қатъий операцион чекловлар берилади.
Дастурлар вазифаларни мустақил равишда бажариши ва бир-бири билан ўзаро таъсир қилиши мумкин бўлса-да, одамлар асосий қарорлар ва жараёнлар устидан эксклюзив назоратни сақлаб қоладилар. Ушбу модел алгоритмнинг ҳар бир босқичининг тўлиқ шаффофлиги ва кузатилишини таъминлайди.
Бундай механизмга эҳтиёж Хитой регуляторлари томонидан OpenClaw каби очиқ кодли воситаларни текширишнинг кучайиши туфайли пайдо бўлди. Расмийлар сунъий интеллектнинг фойдаланувчи маълумотлари ва қурилмаларига кенг кириш имкониятига эга бўлиши мумкинлигидан хавотир билдиришди.
Эслатиб ўтамиз, Гонконг СИни давлат секторига трансформация қилиш учун миллиардлаб инвестиция киритади.