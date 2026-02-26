Гонконг СИни давлат секторига трансформация қилиш учун миллиардлаб инвестиция киритади
ASTANA. Kazinform – Гонконг Махсус маъмурий ҳудуди ҳукуматининг молия котиби душанба куни минтақани сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича жаҳон марказга айлантириш режаларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Пекиндаги мухбири.
2026-2027 йилларга мўлжалланган бюджет ҳисоботида молия вазири ушбу мақсадга эришиш учун “AI+” ва саноат стратегияси қўмитасига шахсан раҳбарлик қилишини маълум қилди. Ҳукумат кенг кўламли тил моделлари, янги материаллар ва биотиббиёт ишланмаларини субсидиялаш учун 3 миллиард Гонконг доллари (383,6 миллион АҚШ доллари) ажратди.
2026 йилнинг иккинчи ярмида Hong Kong Artificial Intelligence Research and Development Institute операцион фаолиятини бошлайди. Институт фан ва бизнес ўртасида кўприк вазифасини бажаради, илмий тадқиқотлар ва ишланмалар натижаларини тижоратлаштиришда ва рақамли муҳитда қоидаларни шакллантиришда иштирок этади.
Сэнди-Ридж ҳудудида умумий майдони 250 минг квадрат метр бўлган маълумотларни қайта ишлаш марказлари кластерини ишга тушириш режалаштирилган. Инфратузилма базаси тайёрланмоқда.
Киберхавфсизлик устувор вазифадир. Hong Kong Monetary Authority банк секторини автоматлаштирилган ҳужумлардан ҳимоя қилиш учун "AIга қарши AI" концепциясини синовдан ўтказишни бошлади. Ҳукумат ёшлар ва аҳолини ўқитиш учун 50 миллион Гонконг доллари (тахминан 6,4 миллион АҚШ доллари) ажратади. Кенг кўламли рақамлаштириш чоралари шаҳар аҳолиси ҳаётига ҳам таъсир қилади.
Давлат хизматларининг рақамли трансформациясини тезлаштириш учун 100 миллион Гонконг доллари (тахминан 12,8 миллион АҚШ доллари) ажратилди. Асосий йўналишлар: сунъий интеллект орқали транспортни мониторинг қилиш ва бошқариш, ходимларни танлаш жараёнларини оптималлаштириш, кўчки хавфини таҳлил қилиш ва сув тошқинларини башорат қилиш.