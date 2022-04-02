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    11:15, 02 Апрел 2022 | GMT +6

    Головкиннинг промоутери унинг Япониядаги «супер чемпион» билан жангига муносабати ҳақида гапирди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - – IBF/IBО йўналишлари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони Геннадий Головкин билан ишловчи промоутер Том Лоеффлер GGGнинг WBА Super чемпиони Риота Мурата билан Япониядаги жанги ОАВ ва бокс мухлисларида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Kazinform Sports.kzга таяниб хабар беради.

    Головкин - Мурата жанги 9 Апрел куни Сайтамада бўлиб ўтади. Куни кеча Головкин жамоаси билан Токиога етиб келди ва у ерда карантин ва жанггача қолган вақтни ўтказади.

    «Бу ерда, албатта, катта воқеа. Кўплаб журналистлар ва мухлислар Геннадий келганда уни аэропортда кутиб олди», - деб ёзди Леффлер тwitterдаги саҳифасида.

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