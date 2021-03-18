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    11:36, 18 Март 2021 | GMT +6

    Головкин япониялик боксчи Риота Мурата билан жанг қилиши мумкин

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Мексикалик боксчи Хайме Мунгия (36-0, 29 КО) промоутери Фернандо Бельтран Fino Boxingга берган интервьюсида қозоғистонлик Геннадий Головкиннинг (41-1-1, 36 КО) ўз мижози билан ҳали жанг қилишни истамаслигини айтди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Бельтраннинг сўзларига кўра, Головкин WBA Super ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони - япониялик боксчи Риота Муратага (16-2, 13 КО) қарши жанг ўтказишни режалаштирмоқда.

    «Головкин рақиб сифатида япон боксчисини танлади. У – чемпион, шунинг учун ҳам бу муҳим рол ўйнайди. Мен унинг танловини ҳурмат қиламан», - деди Бельтран.

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