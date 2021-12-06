OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:41, 06 Декабр 2021 | GMT +6

    Головкин - Мурата: Учта жаҳон чемпионлиги учун жангнинг эҳтимолий вақти маълум бўлди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform - Япониянинг In44y.cоm бокс сайти муаллифи Геннадий Головкин ва Риота Мурата ўртасидаги Япониядаги коронавирус чекловлари туфайли қолдирилган жангнинг тахминий вақтини маълум қилди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    «Риота Мурата ва Головкин ўртасидаги жанг келаси йилнинг феврал ойидан олдин бўлиб ўтади.

    Бу «омикрон» вирусининг тарқалиши сценарийсига боғлиқ. «Омикрон» штамми ҳақидаги маълумотлар бир неча ҳафта ичида мавжуд бўлади. Япония пессимистик кайфиятда, аммо Pfizer 3 ой ичида вакцина ишлаб чиқиши мумкинлигини айтади», - деди муаллиф.

    Эслатиб ўтамиз, ўрта вазнда учта чемпионлик учун Головкин - Мурата жанги дастлаб 29 декабр куни бўлиб ўтиши маълум қилинган эди ва у Японияда бўлиб ўтиши керак эди, бироқ маҳаллий ҳукумат янги коронавирус чекловларини жорий қилди ва хорижликларнинг мамлакатга киришини тақиқлади.

    Теглар:
    Спорт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!