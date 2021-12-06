10:41, 06 Декабр 2021 | GMT +6
Головкин - Мурата: Учта жаҳон чемпионлиги учун жангнинг эҳтимолий вақти маълум бўлди
NUR-SULTAN. Kazinform - Япониянинг In44y.cоm бокс сайти муаллифи Геннадий Головкин ва Риота Мурата ўртасидаги Япониядаги коронавирус чекловлари туфайли қолдирилган жангнинг тахминий вақтини маълум қилди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
«Риота Мурата ва Головкин ўртасидаги жанг келаси йилнинг феврал ойидан олдин бўлиб ўтади.
Бу «омикрон» вирусининг тарқалиши сценарийсига боғлиқ. «Омикрон» штамми ҳақидаги маълумотлар бир неча ҳафта ичида мавжуд бўлади. Япония пессимистик кайфиятда, аммо Pfizer 3 ой ичида вакцина ишлаб чиқиши мумкинлигини айтади», - деди муаллиф.
Эслатиб ўтамиз, ўрта вазнда учта чемпионлик учун Головкин - Мурата жанги дастлаб 29 декабр куни бўлиб ўтиши маълум қилинган эди ва у Японияда бўлиб ўтиши керак эди, бироқ маҳаллий ҳукумат янги коронавирус чекловларини жорий қилди ва хорижликларнинг мамлакатга киришини тақиқлади.