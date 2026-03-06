Гидротехника иншоотлари: Тўхтаб қолган 10 та лойиҳа қурилиши қайта тикланади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги 10 та якунланмаган лойиҳани қайта тиклаб, фойдаланишга топширишни режалаштирмоқда
Ўтган йили Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг Сув хўжалиги қўмитаси гидротехника иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш билан боғлиқ узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган лойиҳаларни амалга ошириш алгоритмини ишлаб чиқди. Ушбу алгоритмга мувофиқ, 2010-2020 йилларда бошланган ва турли сабабларга кўра тўхтаб қолган 10 та лойиҳа бўйича қурилиш-монтаж ишларини қайта тиклаш ва тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Буларга Қизилўрда ва Туркистон вилоятларида жойлашган 6 та канални реконструкция ва модернизация қилиш лойиҳаси, Ақмола вилоятидаги 2 та сув омборини реконструкция қилиш, Абай вилоятидаги тўғон гидротармоғини реконструкция қилиш ва алмати вилоятидаги сув олиш иншоотини электр энергияси билан таъминлаш лойиҳаси киради.
2025 йилда барча иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш ўтказилди, бажарилган ва якунланмаган ишлар ҳажми аниқланди.
Бундан ташқари, давлат архитектура ва қурилиш назорати органларидан кўрсатмалар олинди ва лойиҳа-смета ҳужжатини тузатиш бўйича техник кўрсатмалар ишлаб чиқилди. Ҳужжатларни тузатиш ишларини жорий йилнинг биринчи ярми охирига қадар якунлаш режалаштирилган.
— Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш гидротехника иншоотларининг хавфсиз ишлашини таъминлайди, офатлар хавфини олдини олади, автоматлаштирилган сув ўлчаш тизимларини жорий этади ва сув йўқотишларини камайтиради. Натижада қишлоқ хўжалиги ҳудудларини сув билан таъминлаш сифати яхшиланади, унумдорлик ошади ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги мустаҳкамланади, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, Марказий Осиё мамлакатлари сув хўжалиги идоралари Шардара сув омбори бўйича келишувга эришдилар.