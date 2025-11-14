Марказий Осиё мамлакатлари сув хўжалиги идоралари Шардара сув омбори бўйича келишувга эришдилар
ASTANА. Кazinform — Ашхободда Давлатлараро сув хўжалиги мувофиқлаштириш комиссиясининг (ДСХМК) 91-йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
Йиғилишда Туркманистон Сув хўжалиги давлат қўмитаси раиси Дурди Генжиев, Қозоғистон Республикаси Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов, Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамроев ва Тожикистон Республикаси Энергетика ва сув хўжалиги вазирининг биринчи ўринбосари Жамшед Шоди Шоимзода иштирок этди.
Қирғизистон Республикасининг Туркманистондаги элчихонаси маслаҳатчиси Эмиль Шодихонов кузатувчи сифатида иштирок этди. Томонлар 2025 йилги вегетация мавсуми натижаларини муҳокама қилишди. 2025-2026 йиллардаги вегетация оралиғидаги мавсум учун Норин-Сирдарё сув омбори каскадининг прогноз иш жадвали ҳам тасдиқланди. Ушбу жадвалга мувофиқ, Шардара сув омборига кирадиган сувнинг тахминий ҳажми келишиб олинди. Бундан ташқари, томонлар Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармасининг асосчи давлатлари раҳбарларининг саммитларида белгиланган вазифаларнинг бажарилиши ҳақида хабар беришди. Давлатлараро сув хўжалигини мувофиқлаштириш комиссиясининг навбатдаги, 92-йиғилиши келгуси йили Тожикистонда бўлиб ўтади.
– Ўтган суғориш мавсуми қийин иқлим шароитида ўтказилди. Бироқ, ДСХМК таркибига кирувчи давлатларнинг уйғун ҳамкорлиги вегетация даврини барқарор ўтказиш имконини берди. Бундай учрашувлар орқали умумий келишувларга эришилади ва келажакдаги ҳамкорлик учун пойдевор қўйилади. Марказий Осиё мамлакатларидаги ҳамкасбларимиз билан биргаликда барча томонларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда трансчегаравий сув ресурсларини адолатли тақсимлаш ниятидамиз, – деди Қозоғистон Республикаси Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
