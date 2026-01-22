Германиянинг собиқ вазири Гренландияни 1 трлн долларга сотишни таклиф қилди
АSTANА. Kazinform — Давосда АҚШнинг Гренландияга бўлган талаблари муҳокама қилинган пайтда Германиянинг собиқ вазири ва ХСС вакили Питер Гаувайлер оролни 1 трлн долларга сотишни таклиф қилди, деб хабар беради BILD.
Питер Гаувайлер нашрга берган интервьюсида Копенгаген Дональд Трампнинг баёнотларига жиддий қараши кераклигини маълум қилди. У бундай битим Данияга ва унинг фуқароларига тарихий иқтисодий фойда келтириб, мамлакатни Европадаги энг бой мамлакатга айлантириши мумкинлигини таъкидлади.
Сиёсатчи Гренландия географик жиҳатдан Шимолий Американинг бир қисми эканини ва АҚШнинг миллий хавфсизлик тизими учун муҳимлигини, унинг Дания билан алоқаси, унинг фикрича, мустамлакачиликдан кейинги хусусиятда эканини қайд этди.
У оролни Копенгагендан бошқариш анахронистик кўринишини ва замонавий Европа маъмурияти принципларига мос келмаслигини таъкидлади.
Гренландиянинг қийматини баҳолаш мунозара мавзуси бўлиб қолмоқда. Илгари АҚШ маъмурияти бир орол аҳолисига тахминан 100 000 доллар, умумий ҳисобда тахминан 5 миллиард доллар таклиф қилган эди. Аммо, мутахассислар Германиядан 6 баробар катта ҳудуднинг ҳақиқий қиймати 3,7 триллион еврога етиши мумкинлигини олға сурмоқда.
— Дания эртага компенсациясиз воз кечиши мумкин бўлган вазиятга бугун улкан сумма олиши мумкин, — деб хулоса қилди Гаувайлер.
Эслатиб ўтамиз, Дания Трампнинг баёнотидан кейин Гренландия мудофаасини кучайтирди.