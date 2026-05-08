Германияликларнинг қарийб 70 фоизи молиявий аҳволидан хавотирда
ASTANA. Kazinform — YouGov жамоатчилик фикрини ўрганиш институти томонидан ўтказилган сўров натижаларига кўра, 18-29 ёшдаги ёшларнинг 75 фоизи нафақага чиққанидан кейин молиявий келажаги ҳақида хавотирда, деб хабар беради DW.
69 ёшгача бўлган Германия аҳолисининг 70% дан ортиғи бундай хавф мавжудлигини айтди.
Мамлакатда ўртача пенсия ёши тахминан 66-67 ёшни ташкил этади. Ва 70 ёшдан ошган фуқароларнинг атиги 55% ҳозирги молиявий аҳволидан хавотирда эканликларини айтди.
Сўров натижаларига кўра, респондентларнинг 73% пенсия ёшини янада оширишга қарши. Худди шунча одам пенсия даврида минимал турмуш даражасини таъминлаш учун ойига камида 1500 евро миқдорида соф даромад керак деб ҳисоблайди.