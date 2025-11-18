Германияда шоколад нархи Рождество арафасида 20 фоизга ошиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Бир қанча немис ишлаб чиқарувчилари шоколад нархини 20 фоизгача оширишни эълон қилди, дея хабар беради Kazinform Bild нашрига таяниб.
Ferrero, Lindt, Mondelez ва Ritter каби брендлар бу йил бозор улушини йўқотган. Корхоналар бунга харажатларнинг ошганини асос қилиб кўрсатмоқда: какао, қадоқлаш, иш ҳақи, энергия — ҳаммаси қимматлашди. Бироқ чакана сотувчилар эса рози эмас: нима учун десак, сўнгги вақтда сут ва шакар, аксинча, арзонлашди.
Кот-д’Ивуар ва Гананинг ишлаб чиқарувчи мамлакатларида кучли ёмғир ўсимлик касалликларини тарқатди, сўнгра қурғоқчилик ҳосилни йўқ қилди. Натижада, какао нархи кўтарилиб, 2024 йил декабрида бир тонна учун 11 957 еврога етди.
Нарх ҳозирда бир тонна учун тахминан 5000 еврога тушди, бироқ 2024 йил ноябрь ойига нисбатан бу ҳали ҳам 30 фоизга юқори. Мутахассислар супермаркет нархларининг пасайишини кутмайдилар ва Lindt ва Mondelez каби йирик брендлар нархларни пасайтириш ўрнига қадоқлаш ҳажмини камайтиришни афзал кўряпти.
