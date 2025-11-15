Абу-Даби эксклюзив шоколадни тақдим этди
ASTANA. Kazinform — Абу-Дабида эксклюзив шоколади сотувга чиқарилди. Бу – ўтган йили Дубайда яратилган ва жаҳон хитига айланган десерт намунасида яратилган янги маҳсулот.
Машҳур қандолатчи Nouel Catis яратган шоколад Бирлашган Араб Амирликлари пойтахти – Абу-Даби номи билан аталган.
Дубай шоколадларидан илҳом олиб, қандолатчи кейинчалик фаолиятининг муҳим босқичи бошланган Абу-Даби шаҳрига қайтишга қарор қилди.
У шаҳарда етти-саккиз йилдан бери яшаб, бу шаҳарни узоқ вақтдан бери иккинчи уйим деб билганини айтади.
Time Out Abu Dhabi ёзганидек, шоколаднинг таъми пахлава ва тузланган карамель аралашмасига ўхшайди ва бир донасининг нархи 105 дирҳам.
Десерт таркиби уч асосий ингредиентга асосланган:
Шафран ва кардамон — минтақада кенг қўлланиладиган хушбўй зираворлар;
Тахина ва хурмо — маҳаллий гастрономик анъаналардан илҳомланган ингредиентлар;
Ностальгик қиринди — ноёб шакл учун майдаланган печенье.
Барча қўшмалар қалин тузли карамель қатлами билан қопланиб, устига 24 каратлик олтин парчалари сепилган.