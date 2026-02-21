Германияда қарийб 30 мингта иш ўрни қисқартирилиши мумкин
ASTANA. Kazinform — Баварияда қийин иқтисодий вазият ва таркибий ўзгаришлар туфайли металлга ишлов бериш ва электротехника саноатида тахминан 30 мингта иш ўрни қисқартирилиши мумкин. Бу ҳақда Die Zeit газетаси IG Metall касаба уюшмаси маълумотларига таяниб хабар берди, деб ёзади Report.
Ташкилотнинг минтақавий офиси раҳбари Хорст Отт Баварияда фаолият юритаётган компаниялар 32 мингта иш ўрнини қисқартирганини таъкидлади. Фақат автомобилсозлик саноатида ишдан бўшатиш компанияларнинг 54 фоизига таъсир қилади.
Мамлакатда иш ўринларининг йўқолиши билан бир қаторда, ҳозирда тахминан 3000 та янги иш ўрни яратилди.
Хорст Оттнинг сўзларига кўра, мудофаа саноатининг ривожланиши бу муаммони ҳали ҳал қила олмайди. Автомобилсозлик саноатидаги ҳар 10 ишчига мудофаа соҳасида атиги битта янги иш ўрни яратилган деб тахмин қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Буюк Британияда ишсизлик даражаси 5,2% га етди. Мамлакатда хусусий секторда иш ҳақининг ўсиш суръати секинлашди ва беш йил ичидаги энг паст даражага тушди.