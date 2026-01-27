Германияда ижтимоий тўловлар 2035 йилга бориб маошнинг ярмига етиши мумкин
АSTANА. Kazinform — Германияда келгуси ўн йил ичида тиббиёт, парвариш, пенсия ва ишсизлик бўйича нафақалар учун ажратиладиган ижтимоий тўловлар маошнинг тахминан 50 фоизигача ўсиши мумкин, деб хабар беради BILD.
Бундай прогнозни Берлиндаги IGES институти тайёрлади.
Ҳозирги вақтда ижтимоий суғуртага брутто маошнинг 42,7 фоизи сарфланади (унинг ярмини иш берувчи тўлайди), аммо ислоҳотлар амалга оширилмаса, бу юк янада ортиши мумкин.
Тадқиқот муаллифларининг ҳисоб-китобига кўра, 2035 йилга бориб миллионлаб ишчиларнинг қўлига оладиган соф даромади сезиларли даражада камаяди.
Масалан, брутто маоши 2500 евро бўлган ходим учун ойлик ижтимоий тўловлар 533 евродан 625 еврогача ўсиб, йилига тахминан 1100 еврога кўпайиши мумкин. 3500 евро даромадга эга бўлганлар учун йиллик ўсиш тахминан 1530 евро, 4500 евро оладиганлар учун 2000 еврога яқин сумма.
— Бу барча манфаатдор томонлар учун зарур ислоҳотларни тезда бошлашга охирги ва жуда муҳим сигнал, — деди DAK суғурта компанияси раҳбари Андреас Шторм BILD нашрига берган интервьюсида.
Тадқиқот муаллифларининг ҳисоб-китобига кўра, 2027 йилнинг ўзида тиббий суғурта тизимидаги танқислик тахминан 12 млрд евро бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилнинг охирида Германияда ишсизлар сони ошди.