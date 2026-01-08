2025 йилнинг охирида Германияда ишсизлар сони ошди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилнинг охирида Германияда ишсизлик заиф иқтисодий вазият туфайли ошди, деб хабар беради DW.
Нюрнбергдаги Федерал бандлик агентлиги маълумотларига кўра, декабрь ойида ишсизлар сони 23 минг кишига кўпайган. Мамлакатдаги умумий ишсизлик даражаси 0,1% га ўсди ва йил охирида 6,2% га етди.
— Меҳнат бозорида ҳали ҳам иқтисодий суръатлар етишмаяпти. Шунинг учун унинг ривожланиши йил охиригача суст бўлиб қолди, — деди агентлик раҳбари Андреа Налес.
Германияда бандлик ҳолати 2025 йилда сезиларли даражада ёмонлашди. Йил давомида ўртача 2,948 миллион киши ишсиз сифатида рўйхатга олинган. Бу 2013 йилдан бери энг юқори йиллик ўртача кўрсаткичдир. Налеснинг "биз энг паст нуқтага етдик" деган сўзлар бу вазиятга мос келади.
Бундан ташқари, компаниялар томонидан янги ходимларга бўлган талаб сезиларли даражада камайди. 2025 йилда Федерал меҳнат агентлиги ўртача 632 минг бўш иш ўринларини рўйхатдан ўтказди - бу бир йил аввалгига нисбатан 62 мингга кам.
Агентлик маълумотларига кўра, янги эълон қилинган бўш иш ўринлари сони сўнгги 25 йил ичида энг паст даражага етди.
Эслатиб ўтамиз, Германияда ишсизлар иш топишда қийинчиликларга дуч келмоқдалар.