Германияда ишсизлар иш топишда қийинчиликларга дуч келмоқдалар
ASTANA. Kazinform - Германияда ишсизларнинг иш топиш эҳтимоли рекорд даражада паст даражага етди, деб хабар беради Kazinform DWга таяниб.
Федерал бандлик агентлиги раҳбари Андреа Налес бу ҳақда Web de онлайн порталига берган интервьюсида гапирди.
"Бизда ишсизларнинг яна иш топиш эҳтимолини кўрсатадиган кўрсаткич мавжуд. Одатда бу кўрсаткич етти атрофида, бироқ ҳозир 5,7 га тенг — бу ҳеч қачон бунчалик паст бўлмаган", - деб тушунтирди у.
Нашрнинг ёзишича, у асосий ижтимоий ёрдамни Bürgergeld бекор қиладиган ва нафақа олувчилар учун қатъийроқ қоидаларни жорий этадиган режалаштирилган ижтимоий таъминот ислоҳотини танқид қилди. Налес, агар шахснинг малакаси ҳисобга олинмаса, бундай қоида муаммоли бўлиб қолиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирди.
Унинг сўзларига кўра, ишсизларнинг кўникмалари кўпинча бўш иш ўринларига мос келмайди ва агар уларнинг малакаси ҳисобга олинмаса, улар уч ой ичида иш билан таъминлаш марказига қайтиб келадилар.
"Яхши таълим ҳали ҳам ҳал қилувчи роль ўйнайди, бироқ "ҳеч бир гуруҳ иш йўқотишдан ҳимояланмаган" ва бу вазият, айниқса, ишчи кучига эндигина кирганлар учун қийин. 2025 йилда сўнгги 25 йил ичида энг кам ёшлар касб-ҳунар таълимига ўқишга кирдилар”, - дея таъкидлади Налес.