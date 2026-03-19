Германияда ҳарбий хизматга боришни хоҳловчилар сони ортиб бормоқда
ASTANА. Кazinform — 2026 йил февраль ойи охирига келиб, Германияда 16 100 эркак ва аёл Бундесверга бориш учун ариза топширган. Бу кўрсаткич 2025 йилга нисбатан 20% га юқори, деб хабар беради DW.
Хусусан, 6–11 ойлик ихтиёрий ҳарбий хизматга ва 12–23 ойлик қисқа муддатли хизматга қизиқиш сезиларли даражада ошди. Германия Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, бундай аскарлар сони бир йил ичида 15% га ошиб, 13 400 кишига етди.
2026 йилдан бери мамлакатда ҳарбий хизматни тартибга солувчи янги қонун кучга кирди. Унга кўра, 18 ёшдан ошган барча фуқароларга тиббий кўрикдан ўтишни сўраб хат юборилади. Бу уларнинг ҳарбий хизматга яроқлилигини аниқлаш учун зарур.
Ҳозирда Бундесверда 186 200 аскар бор, бу 2025 йил февраль ойига нисбатан 3600 га кўп. Бошқа мамлакатлар томонидан таҳдидни ҳисобга олган ҳолда, Германия ҳукумати 2030 йилларнинг ўрталарига бориб қўшинлар сонини 260 000 га етказишни режалаштирмоқда. Шунингдек, захира қўшинлар сонини 200 000 га етказиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Германия қурол экспорти бўйича дунёда тўртинчи ўринда.