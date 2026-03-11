Германия қурол экспорти бўйича дунёда тўртинчи ўринда
ASTANА. Кazinform — Швециянинг SIPRI тадқиқот институти маълумотларига кўра, Германия дунёда қурол экспортчилари орасида тўртинчи ўринда туради. Мудофаа саноати гуллаб-яшнаётган бир пайтда, мамлакат иқтисодиётининг қолган қисми заифлашмоқда, деб хабар беради Euronews.
SIPRI маълумотларига кўра, Германия қурол экспорти бўйича Хитойни ортда қолдирди. Қўшма Штатлар энг йирик экспортчи бўлиб қолмоқда, ундан кейин Франция, Россия ва Германия. Хитой бешинчи ўринда. Бунинг асосий сабаби минтақадаги кескинликлар туфайли Европада талабнинг кескин ошиши.
Германиядан экспорт қилинган қуролларнинг 17 фоизи НАТО ҳамкор давлатларига йўналтирилади.
Шу билан бирга, Хитой экспорти ҳажми барқарор. 2016–2021 йилларга нисбатан Хитойнинг қурол экспорти 11 фоизга ошди. Бу мамлакат заиф дегани эмас: аксинча, Хитой хорижий қуролларга қарам эмас, балки ўз маҳсулотларини ишлаб чиқаради ва уларни Покистон каби стратегик ҳамкорларга экспорт қилади.
Германия мудофаа саноати рекорд даражадаги буюртмалар ва кучли савдо туфайли ривожланаётган бир пайтда, 2026 йил март ойида мамлакат иқтисодиёти заифлигича қолмоқда — йиллик ялпи ички маҳсулот ўсиши атиги 0,9-1,2% ни ташкил қилиши кутилмоқда.
Европа мамлакатлари қурол импортини уч баравар оширди
Швеция институти маълумотларига кўра, глобал қурол экспорти 2016-2020 ва 2021-2025 йиллар оралиғида 9,2% га ошди. Европа мамлакатлари шу даврда қурол импортини уч баравар оширди.
— Осиё, Океания ва Яқин Шарқдаги кескинликлар ва можаролар қуролга талабни оширган бўлса-да, Европа мамлакатларига қурол етказиб беришнинг кескин ошиши бутун дунё бўйлаб қурол етказиб беришни тахминан 10% га оширди, — дейди SIPRI директори Мэтью Жорж.
Америка қуролларининг энг катта улуши Европага экспорт қилинди
Бундан ташқари, Америка қуролларининг энг катта улуши Яқин Шарққа эмас, балки Европага кетди — бу сўнгги икки ўн йилликда биринчи марта, — дейилади SIPRI ҳисоботида.
2021-2025 йиллар оралиғида Қўшма Штатлар халқаро қурол етказиб беришнинг 42 фоизини таъминлаб, 99 та давлатга қурол экспорт қилган. 2016-2020 йилларда эса бу кўрсаткич 36 фоизни ташкил этган. Яъни, Қўшма Штатлар қурол экспортида ўз ҳукмронлигини янада мустаҳкамламоқда.
99 та давлат ичида: Европада 35 та, Америкада 18 та, Африкада 17 та, Осиё ва Океанияда 17 та, Яқин Шарқда 12 та давлат бор.
Эслатиб ўтамиз, Болтиқ денгизи тубида тахминан 60 минг тонна қурол ётибди.