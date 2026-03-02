Болтиқ денгизи тубида тахминан 60 минг тонна қурол ётибди
ASTANА. Кazinform — Иккинчи жаҳон урушидан бери Болтиқ денгизи тубига 40 000 тоннадан 60 000 тоннагача кимёвий қурол ташланган. Бундан ташқари, ҳарбий миналар каби юз минглаб тонна қурол сув остида ётибди. Бу ҳақда Euronews ёзган.
Ахборот агентлигининг маълумотларига кўра, иккала турдаги қурол ҳам заҳарли, аммо уларни йўқ қилиш халқаро ҳуқуққа мувофиқ қийин бўлиши мумкин.
Болтиқ денгизининг туби урушлар денгизларни қандай ифлослантиришининг фақат битта мисолидир. Иккинчи жаҳон урушидан кейин фақат шу денгизда 40 000-60 000 тонна кимёвий қурол қолган.
Бироқ, Польша Фанлар академияси Океанография институтининг Денгиз экотизимларига замонавий таҳдидлар лабораториясининг биологи доктор Михал Цуб Euronewsга берган интервьюсида потенциал жиҳатдан камроқ заҳарли бўлмаган анъанавий қуролларнинг ҳажми ҳам жуда катта эканлигини айтди. Бироқ, бу бирикмаларнинг аниқ таъсири ҳали тўлиқ ўрганилмаган.
“Тадқиқотларга кўра, XX асрда Болтиқ денгизида 200 000 тагача денгиз миналари бўлган, уларнинг ҳар бирида ўнлаб килограммдан бир тоннагача портловчи моддалар бўлиши мумкин, — деди у. - Бу ҳам жуда катта, улкан миқёс. Сувга чўктирилган арсеналлар сони бўйича у кимёвий қуроллардан анча устундир”.
Мутахассис денгиз тубининг ифлосланишини “вақт бомбаси” деб аташдан огоҳлантирган бўлса-да, у денгиз тубида ётган кимёвий ва анъанавий қуроллар занглаб, сувга заҳарли моддаларни чиқаришини айтди. Бу денгиз ҳаётининг заҳарланишига олиб келади. Бироқ, бу ҳодисанинг аниқ кўлами ҳали ҳам номаълум.
Унинг сўзларига кўра, энг кенг тарқалган бирикмалар, албатта, энг хавфли эмас. Аксинча, оз миқдордаги моддаларнинг зарари анча катта бўлиши мумкин.